Ejderhanı Nasıl Eğitirsi nereden izlenir, sinemalara geldi mi?

DreamWorks'ün sevilen animasyon serisi Ejderhanı Nasıl Eğitirsin gerçek oyuncularla çekilmiş (live-action) filmiyle sinemalara geri döndü. IMAX seçeneğiyle beyazperdeyle buluşanEjderhanı Nasıl Eğitirsin izleme yeri ve sinemalara gelip gelmediği merak edildi.

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN NEREDEN İZLENİR?

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin "live-action /canlı çekim" filmi, 13 Haziran 2025'ten itibaren sinemalarda izlenebilir. Özellikle IMAX seçeneği ile vizyona gelen film, sinema izleyicilerine çekim kalitesini en iyi şekilde sunmayı hedefliyor.

Hıçkdık ve Dişsiz'in macera dolu hikayesi, gerçek oyuncularla çekilen versiyonuyla yeniden izleyicilerle buluştu. Ailecek izlenebilecek filmler arasında yer alan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi şimdilik sadece sinemalardan izlenebiliyor. Dijital platformlarda yayınlanmadı. Serinin animasyon filmleri çeşitli platformlarda yer alıyor.

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 2025 HANGİ PLATFORMDA?

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin live-action filmi vizyona girdi. Ancak film yalnızca sinemalarda izlenebiliyor. Hangi dijital platformda yayınlanacağı belli olmadı.

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN SİNEMALARA GELDİ Mİ?

13 Haziran Cuma günü vizyona giren Ejderhanı Nasıl Eğitirsin sinema filmi Türkiye'de vizyona girdi. IMAX formatıyla beyaz perdede yerini alan film sinema deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunu, Mason Thames (Hıçkıdık), Nico Parker (Astrid), Gerard Butler (Stoick) dahil olmak üzere Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn ve Ruth Codd oluşturuyor. Yönetmen koltuğunda ise animasyon serisiyla aynı isim Dean DeBlois oturuyor.