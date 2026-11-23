Selim Çelenk'in hayatı, biyografisi ve ölüm nedeni, Trabzon'un Düzköy ilçesinden gelen vefat haberinin ardından araştırılıyor. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da tedavi gören Düzköy Belediye Başkanı'nın son günlerde durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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Uzun yıllar öğretmenlik, belediye yöneticiliği ve çeşitli kamu kurumlarında idari görevlerde bulunan Selim Çelenk'in vefatının ardından hayatına ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Selim Çelenk kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

SELİM ÇELENK NEDEN ÖLDÜ?

Trabzon'un Düzköy ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Selim Çelenk, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle Trabzon'da hastaneye başvuran 59 yaşındaki Çelenk, yapılan tetkiklerin ardından Ankara'ya sevk edildi ve yaklaşık bir buçuk ay tedavi gördü. Ardından Düzköy'e dönen ve belediyedeki görevine yeniden başlayan Çelenk'in pankreas rahatsızlığı ekim ayında tekrar ortaya çıktı. Bunun üzerine yeniden Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan belediye başkanının sağlık durumunda ilerleyen günlerde ağırlaşma yaşandı. 20 Kasım Cuma günü yoğun bakıma alınan Çelenk'in 23 Kasım 2026 Pazartesi sabahı hayatını kaybettiği öğrenildi.

SELİM ÇELENK KİMDİR?

1964 yılında Trabzon Düzköy'de doğan Selim Çelenk, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Tekirdağ Malkara’da ve Trabzon Demirkapı Köyü’nde öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. Trabzon Belediyesinde iki dönem Kültür Turizm Tanıtma ve Spor Müdürlüğünün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevleri yaptı. Trabzon, Konya, Ankara ve İstanbul illerinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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