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Seminerler online mı, yüz yüze mi? Haziran seminerleri 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Seminerler online mı, yüz yüze mi? Haziran seminerleri 2025
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kaldı. Öğretmenler haziran seminer online olup olmadığını merak ediyor. Yüz yüze veya online olma ihtimalleri üzerinde durulan seminer haziran 2025 programı merak ediliyor.

2025 Haziran öğretmen seminerleri, 20 Haziran'da okulların kapanmasının ardından başlayacak. Bir hafta sürecek seminerler online mı, yüz yüze mi haziran 2025 seminer programı araştırılıyor. 

2025 HAZİRAN SEMİNERLER ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı seminerlerin online mı yüz yüze mi olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Önceki yıllarda bazı dönemlerde öğretmenlere bulundukları illerde veya çevrimiçi katılma imkanı tanınmıştı. 2025 Haziran seminerleri bulunduğu ilde katılma veya çevrimiçi olarak hibrit bir şekilde gerçekleşme ihtimalleri üzerinde duruluyor. Ancak kesin sonuç MEB'ten gelecek resmi açıklama sonrası belli olacak. 

2025 Haziran seminerleri online mı

2025 HAZİRAN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 2025 Haziran seminerleri 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Beş gün sürecek seminer programında öğretmenlerin mesleki gelişimleri sağlanırken yeni öğretim yılına hazırlık yapılacak. 

Haziran seminer online mı

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNE KATILMAK ZORUNLU MU?

Öğretmenlerin seminerlere katılması zorunludur. Katılım şekli fark etmeden öğretmenlerin belirtilen tarihlerde verilen seminerleri takip etmeleri ve aktif katılım göstermeleri gerekiyor. 

Seminerde genellikle öğretmenlere, eğitimdeki güncel gelişmeler, teknoloji kullanımı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, ölçme değerlendirme ve yeni müfredat gibi konularda eğitim ve bilgilendirme yapılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
2025 Haziran seminerinin online olup olmayacağı henüz belli olmadı. MEB'ten gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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