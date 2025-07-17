Şeref Ateş kimdir, suçu ne? Gözaltına alınma nedeni belli oldu

Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 300 milyon TL'yi aşan naylon fatura yolsuzluğu iddiasıyla Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kamuoyunun gündeminde Şeref Ateş hayatı, kariyeri gündeme gelirken gözaltına alınma nedeni merak edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Enstitüsü'nde 300 milyon TL'yi aşan naylon fatura yolsuzluğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şeref Ateş kimdir merak edildi. Şeref Ateş suçu ne, neden gözaltına alındı merak ediliyor.

ŞEREF ATEŞ KİMDİR?

1964 yılında Malatya'da doğdu. Bir dönem Almanya'da yaşadı. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi'nde tamamladı. Akademik kariyerine ise Gazi Üniversitesi'nde başladı.

Ateş, yüksek lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları alanında tamamladı.

İkinci doktorasını da Almanya Marburg Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Türkiye'de ve yurt dışında farklı üniversite ve araştırma kurumlarında sürdüren Prof. Dr. Şeref Ateş, birçok ulusal ve uluslararası projede görev aldı.

2011'de profesör olmasının ardından kariyerine Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde devam etti.

2016 yılında Yunus Emre Enstitüsündeki görevine geldi.

ŞEREF ATEŞ SUÇU NE?

Şeref Ateş'e Yunus Emre Enstitüsü'nde naylon faturalarla 300 milyon TL'yi aşan bir yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçları yöneltiyor.

6 paravan şirket kurup şirketlere kesilen faturalar üzerinden vakıf kaynaklarının aktarıldığı tespit edildi.

İddianamelere göre satın alma süreçlerinde usulsüzlükler tespit edildi.

ŞEREF ATEŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Şeref Ateş, 16 Temmuz 2025'te Esenboğa Havalimanı'nda Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaparken hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ateş'in Yunus Emre Enstitüsü'nde naylon faturalarla kamu kaynaklarını zarara uğrattığı iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalandığını açıkladı.