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Sermaye Piyasası Kurulu 35 memur alımı: SPK memur alımı başvuru şartları, başvuru noktası, kadro dağılımı ve detaylar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sermaye Piyasası Kurulu 35 memur alımı: SPK memur alımı başvuru şartları, başvuru noktası, kadro dağılımı ve detaylar
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Sermaye Piyasası Kurulu 35 memur alımı yapacağını duyurdu. Güvenlik görevlisi, teknisyen ve hizmetli kadrolarına yapılacak SPK memur alımı için başvuru şartları, sınava giriş şartları, başvuru detayları belli oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025 yılı itibarıyla çeşitli pozisyonlarda memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlanda  başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacağı belirtildi. İşte SPK memur alımı detayları...

SPK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle Koruma ve Güvenlik Memuru ve Teknisyen için 35 yaşını, Aşçı ve Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,
3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,
4) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,
5) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,
6) ÖSYM tarafından 2024 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede belirtilen şartları taşımak.

İlgili ilan için tıklayınız

Sermaye Piyasası Kurulu 35 memur alımı: SPK memur alımı başvuru şartları, başvuru noktası, kadro dağılımı ve detaylar - 1. Resim

NASIL, NEREDEN BAŞVURU YAPILACAK?

Adaylar başvurularını 12.05.2025 - 26.05.2025 tarihleri arasında 23:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu 35 memur alımı: SPK memur alımı başvuru şartları, başvuru noktası, kadro dağılımı ve detaylar - 2. Resim

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı, sözlü sınav olarak yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurulun resmi internet sitesi üzerinden (www.spk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak. 

Sermaye Piyasası Kurulu 35 memur alımı: SPK memur alımı başvuru şartları, başvuru noktası, kadro dağılımı ve detaylar - 3. Resim

KADRO DAĞILIMI VE İSTENİLEN ŞARTLAR

6 Koruma ve Güvenlik Memuru, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 8 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 1 Aşçı ve 20 Hizmetli kadrosu olmak üzere toplam 35 memur alımı yapılacak. 

ÜnvanSınıfıKadro SayısıGörev YeriÖğrenim ŞartıÖzel ŞartlarKPPS Puan TürüKPSS Taban PuanıCinsiyet
TeknisyenTH2AnkaraOrtaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitimElektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri  veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmakKPSS P9460Erkek
TeknisyenTH2AnkaraOrtaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitimTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmakKPSS P9460Erkek
TeknisyenTH2AnkaraOrtaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitimİnşaat teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarım veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmakKPSS P9460Erkek
TeknisyenTH1İstanbulOrtaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitimİnşaat teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarım veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmakKPSS P9460Erkek
TeknisyenTH1İstanbulOrtaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitimElektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri  veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmakKPSS P9460Erkek

 

ÜnvanSınıfıKadro SayısıGörev YeriÖğrenim ŞartıÖzel ŞartlarKPPS Puan TürüKPSS Taban PuanıCinsiyet
AşçıYH1AnkaraLisansAşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmakKPSS P360Kadın/Erkek

 

ÜnvanSınıfıKadro SayısıGörev YeriÖğrenim ŞartıÖzel ŞartlarKPPS Puan TürüKPSS Taban PuanıCinsiyet
Koruma ve Güvenlik MemuruGİH6AnkaraÖn Lisans
- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak
- Son başvuru tarihi itibariyle  geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli)  sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,
KPSS P9360Erkek

 

ÜnvanSınıfıKadro SayısıGörev YeriÖğrenim ŞartıÖzel ŞartlarKPPS Puan TürüKPSS Taban PuanıCinsiyet
HizmetliYH3AnkaraOrtaöğretim ve dengi okulTemizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmakKPSS P9460Kadın
HizmetliYH12AnkaraOrtaöğretim ve dengi okulTemizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmakKPSS P9460Erkek
HizmetliYH2İstanbulOrtaöğretim ve dengi okulTemizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmakKPSS P9460Kadın
HizmetliYH3İstanbulOrtaöğretim ve dengi okulTemizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmakKPSS P9460Erkek

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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