ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak! Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

ÇAYKUR, 2025 yaş çay sezonu için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da toplam 1500 geçici işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. ÇAYKUR işçi alımı başvuru koşulları, istenilen özellikleri açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Rize İŞKUR İl Müdürlüğü, ÇAYKUR’un 2025 yaş çay sezonu kapsamında yapacağı 1500 mevsimlik işçi alımı ile ilgili detayları paylaştı. İş başvuruları 9 Mayıs 2025 Cuma günü başlayacak ve 13 Mayıs 2025 Salı günü sona erecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

İşe girmek isteyen işçi adayları 09.05.2025 – 13.05.2025 tarihleri arası İş muracaat edebilecekler. İşçi adayları ikamet ettikleri İl ve ilçe için bildirilen işyerlerinden sadece biri için iş başvurusu yapacak.

İŞÇİ ALIMI İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Rize ilinde 1162, Trabzon ilinde 224, Artvin ilinde 94 ve Giresun 20 olmak üzere toplam 1500 geçici (mevsimlik) işçi alımı yapılacaktır.

BEDEN İŞÇİSİ (TAŞIMA,YÜKLEME-BOŞALTMA) MESLEĞİNDE;

Rize ilinde 700, Trabzon ilinde 163, Artvin ilinde 56 ve Giresun 12 olmak üzere toplam 931 işçi alımı yapılacaktır.

En az İlkokul mezunu olmak şartı aranacaktır.

18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından gün almamış olmak.

İlçe bazlı (Çay fabrikasının bulunduğu ilçe.) başvuru alınacaktır.

DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER MESLEĞİNDE;

Rize ilinde 348, Trabzon ilinde 32, Artvin ilinde 17 ve Giresun 8 olmak üzere toplam 405 işçi alımı yapılacaktır.

Lise ve dengi okulların; Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve Metal Teknolojisi bölümleri ile

Meslek Yüksekokullarının; Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Makine ve Metalurji bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır.

18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından gün almamış olmak.

İl bazlı (Rize il sınırları içerisinde ikamet şartı) başvuru alınacaktır.

ÇAY EKSPERİ MESLEĞİNDE;

Rize ilinde 34, Trabzon ilinde 13 ve Artvin ilinde 13 olmak üzere toplam 60 işçi alımı yapılacaktır.

Meslek Yüksekokulu Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu olmak şartı aranacaktır.

18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından gün almamış olmak.

Ülke bazında başvuru alınacaktır.

ENGELLİ, BEDEN İŞÇİSİ MESLEĞİNDE;

Rize ilinde 50, Trabzon ilinde 10 ve Artvin ilinde 6 olmak üzere toplam 66 işçi alımı yapılacaktır.

En az İlkokul mezunu olmak şartı aranacaktır.

18 yaşını tamamlamış olma şartı aranacaktır.

İl bazlı (Rize il sınırları içerisinde ikamet şartı) başvuru alınacaktır.

ESKİ HÜKÜMLÜ, BEDEN İŞÇİSİ MESLEĞİNDE;

Rize ilinde 30, Trabzon ilinde 6 ve Artvin ilinde 2 olmak üzere toplam 38 işçi alımı yapılacaktır.

En az İlkokul mezunu olmak şartı aranacaktır.

18 yaşını tamamlamış olma şartı aranacaktır.

İl bazlı (Rize il sınırları içerisinde ikamet şartı) başvuru alınacaktır.

İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.