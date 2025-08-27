Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Servette - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Servette - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk, Servette deplasmanında tur için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Arda Turan’ın öğrencileri Servette karşısında turu geçmek için mücadele edecek. Servette - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırılıyor.

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Servette ile oynayacağı kritik rövanş maçında grup aşamasına kalma mücadelesi verecek. 

SERVETTE SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Servette ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 22.00’de oynanacak. Karşılaşma, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşecek. İlk maçta 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan mücadele sonrası, rövanş maçının tarihi ve saati, futbolseverler tarafından ilgi görüyor. Arda Turan ve ekibinin turu geçip geçmeyeceği Türkiye'deki taraftarın yakın takibinde. 

Servette - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

SERVETTE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Servette - Shakhtar Donetsk rövanş maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli olmadı ancak ilk mücadele Türkiye’de Exxen platformunda ekrana gelmişti. Rövanş maçının da yine Exxen'de yayınlanması bekleniyor. Yayın bilgileri netleştiğinde haberimiz güncellenecektir. 

Servette - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 2. Resim

SHAKHTAR DONETSK SERVETTE’YE YENİLİRSE NE OLACAK?

Shakhtar Donetsk, Servette’ye yenilirse UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup aşamasına kalma şansını kaybederek Avrupa kupalarına veda edecek.

Shakhtar, Servette’yi yenerse veya gollü bir beraberlik alırsa UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasına yükselecek.

