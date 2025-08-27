Servette - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Servette ile oynayacağı kritik rövanş maçında grup aşamasına kalma mücadelesi verecek.

SERVETTE SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Servette ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 22.00’de oynanacak. Karşılaşma, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşecek. İlk maçta 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan mücadele sonrası, rövanş maçının tarihi ve saati, futbolseverler tarafından ilgi görüyor. Arda Turan ve ekibinin turu geçip geçmeyeceği Türkiye'deki taraftarın yakın takibinde.

SERVETTE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Servette - Shakhtar Donetsk rövanş maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli olmadı ancak ilk mücadele Türkiye’de Exxen platformunda ekrana gelmişti. Rövanş maçının da yine Exxen'de yayınlanması bekleniyor. Yayın bilgileri netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

SHAKHTAR DONETSK SERVETTE’YE YENİLİRSE NE OLACAK?

Shakhtar Donetsk, Servette’ye yenilirse UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup aşamasına kalma şansını kaybederek Avrupa kupalarına veda edecek.

Shakhtar, Servette’yi yenerse veya gollü bir beraberlik alırsa UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasına yükselecek.