Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, 4 Kasım Çarşamba günü ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde futbol karşılaşmaları nedeniyle bazı televizyon dizilerinin yayın takviminde değişiklik yapılması, bu hafta için de benzer bir karar alınıp alınmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi ''Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı?'' sorusu araştırılmaya başlandı.

Kaydet a- | +A

Fenerbahçe-Liverpool maçının oynanacağı çarşamba akşamında Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümünün ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu belli oldu. İşte detaylar...

Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı? 9. bölüm için meraklı bekleyiş başladı

SEVDAN BİR ATEŞ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Sevdan Bir Ateş dizisinin takipçileri için 4 Kasım Çarşamba akşamına ilişkin yayın bilgisi belli oldu. Show TV'nin resmi yayın akışında dizinin yeni bölümüne saat 20.00 kuşağında yer verildi. Ayrıca yapımın resmi X hesabından yapılan paylaşımda da yeni bölümün bu akşam izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.

Dizinin sosyal medya hesabında yayımlanan tanıtımında 9. bölümün yayın saati 20.00 olarak açıklandı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala