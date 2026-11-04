Yeraltı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi gündeme geldi
Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği Yeraltı dizisinin yeni bölümüyle ilgili beklenen açıklama geldi. Galatasaray-Stuttgart karşılaşması nedeniyle geçtiğimiz gün bazı dizilerin yayın takviminde değişikliğe gidilmesi, bu hafta ekrana gelecek yapımlar hakkında soru işaretlerine yol açmıştı. Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesinde ise ''Yeraltı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?'' araştırılıyor.
4 Kasım Çarşamba akşamı Fenerbahçe-Liverpool maçı oynanacağı için gözler dizilerin yeni bölümlerine çevrildi. Televizyon izleyicileri, karşılaşma öncesinde Yeraltı dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağını yakından takip ederken yayın akışı da gündemde yerini aldı. Peki, Yeraltı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?
YERALTI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Yeraltı dizisinin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, yeni bölümün bu akşam izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Paylaşımda 21. yeni bölüm için izleyicilere akşam saat 20.00 işaret edildi. NOW'ın resmi yayın akışında da Yeraltı'nın "Yeni Bölüm" ibaresi ile beraber yer aldığı görüldü.
Yeraltı dizisinin 21. yeni bölümünün 4 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanması planlanıyor.
YERALTI 21. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeraltı'nın yeni bölümü 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Dizinin resmi sosyal medya hesabı da yeni bölüm duyurusunu yaparak yayın saatini doğruladı.
NOW TV YAYIN AKIŞI 4 KASIM
07.15: Zafer Söken ile İlk Bakış
08.30: İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45: Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30: Ömür Usta
15.00: Yeraltı
17.50: Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00: Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00: Yeraltı - Yeni Bölüm
00.00: Halef: Köklerin Çağrısı
02.45: Ömür Usta
04.45: Yasak Elma
06.00: Karagül