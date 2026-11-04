Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği Yeraltı dizisinin yeni bölümüyle ilgili beklenen açıklama geldi. Galatasaray-Stuttgart karşılaşması nedeniyle geçtiğimiz gün bazı dizilerin yayın takviminde değişikliğe gidilmesi, bu hafta ekrana gelecek yapımlar hakkında soru işaretlerine yol açmıştı. Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesinde ise ''Yeraltı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?'' araştırılıyor.

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4 Kasım Çarşamba akşamı Fenerbahçe-Liverpool maçı oynanacağı için gözler dizilerin yeni bölümlerine çevrildi. Televizyon izleyicileri, karşılaşma öncesinde Yeraltı dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağını yakından takip ederken yayın akışı da gündemde yerini aldı. Peki, Yeraltı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

Yeraltı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi gündeme geldi

YERALTI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yeraltı dizisinin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, yeni bölümün bu akşam izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Paylaşımda 21. yeni bölüm için izleyicilere akşam saat 20.00 işaret edildi. NOW'ın resmi yayın akışında da Yeraltı'nın "Yeni Bölüm" ibaresi ile beraber yer aldığı görüldü.

Yeraltı dizisinin 21. yeni bölümünün 4 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanması planlanıyor.



Yeraltı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi gündeme geldi

YERALTI 21. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeraltı'nın yeni bölümü 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Dizinin resmi sosyal medya hesabı da yeni bölüm duyurusunu yaparak yayın saatini doğruladı.

Yeraltı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi gündeme geldi

NOW TV YAYIN AKIŞI 4 KASIM

07.15: Zafer Söken ile İlk Bakış

08.30: İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45: Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30: Ömür Usta

15.00: Yeraltı

17.50: Ali İhsan Varol ile Kumbara

19.00: Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00: Yeraltı - Yeni Bölüm

00.00: Halef: Köklerin Çağrısı

02.45: Ömür Usta

04.45: Yasak Elma

06.00: Karagül

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