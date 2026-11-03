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Tuzlu Kahve neden yok, bu akşam var mı? Tuzlu kahve yeni bölüm tarihi

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Tuzlu Kahve neden yok, bu akşam var mı? Tuzlu kahve yeni bölüm tarihi
Başlık ResmiTuzlu Kahve neden yok, bu akşam var mı? Tuzlu kahve yeni bölüm tarihi

Tuzlu Kahve dizisinin 3 Kasım 2026 Salı günü Star TV yayın akışında yapılan değişiklik, izleyicilerin dikkatini çekti. Her hafta salı akşamları ekrana gelen dizinin 10. bölümünü bekleyen seyirciler, yeni bölümün neden yayınlanmadığını ve dizinin ne zaman ekrana döneceğini araştırıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Tuzlu Kahve dizisinin 3 Kasım Salı günü yayınlanması beklenen yeni bölümü Star TV'nin yayın programında yer almadı. Eda Ece, Şevval Sam, Binnur Kaya ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu yapımın yayın takvimindeki değişiklik sonrası 10. bölümün ne zaman izleyiciyle buluşacağı araştırılmaya başlandı.

TUZLU KAHVE NEDEN YOK, BU AKŞAM VAR MI?

Tuzlu Kahve dizisinin 3 Kasım 2026 Salı günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Star TV'nin yayın programında yapılan değişiklik nedeniyle dizinin 10. bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Televizyon kanallarının son dönemde reklam gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle yayın planlarını yeniden düzenlediği belirtiliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre düşen reklam gelirleri ve 3 Kasım Salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Galatasaray Stuttgart karşılaşmasının da özel televizyon kanallarının yayın planlarını etkilediği belirtiliyor. Aynı akşam Kanal D'de Haysiyet ve NOW TV'de Anne Yarısı dizilerinin yeni bölümlerine ara verildi.

Tuzlu Kahve neden yok, bu akşam var mı? Tuzlu kahve yeni bölüm tarihi
Başlık ResmiTuzlu Kahve neden yok, bu akşam var mı? Tuzlu kahve yeni bölüm tarihi

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Tuzlu Kahve dizisinin 10. bölümünün 10 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin bir haftalık aranın ardından normal yayın gününde izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor. Bununla birlikte kanal tarafından kesin yeni bölüm tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Yayın programında başka bir değişiklik yapılmaması halinde yeni bölümün gelecek hafta ekrana gelmesi öngörülüyor.

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