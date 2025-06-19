Sevgi Birsel ile Gülse Birsel kardeş mi?

Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeni Sevgi Birsel'in vefat haberi sanat camiasını derinden üzdü. Ünlü yönetmenin vefatı sonrası soyadı benzerliği bulunması nedeniyle Sevgi Birsel Gülse Birsel kardeş mi merak edildi. Gülse Birsel ile Sevgi Birsel akrabalık bağı olup olmadığı araştırılıyor.

Demet Akbağ, 19 Haziran'da BKM yapımı Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeni Sevgi Birsel'in vefat haberini duyurdu. Soyadı benzerliği olması nedeniyle sosyal medyada "Sevgi Birsel Gülse Birsel kardeş mi?" sorusu gündeme geldi.

SEVGİ BİRSEL VE GÜLSE BİRSEL KARDEŞ Mİ?

Sevgi Birsel ve Gülse Birsel’in soyadlarının aynı olması, özellikle Sevgi Birsel’in vefat haberinin ardından sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça sorgulanır hale geldi.

“Sevgi Birsel, Gülse Birsel’in ablası mı?” gibi sorular yöneltilse de iddiaların yalnızca soyadı benzerliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Gülse Birsel, 1999 yılında gazeteci Murat Birsel ile evlendi ve soyadını eşinden aldı. Bu durum Sevgi Birsel ile bir akrabalık bağı olmadığını netleştiriyor.

SEVGİ BİRSEL KİMDİR?

Sevgi Birsel, Türk televizyon ve sinema dünyasında Bir Demet Tiyatro, Güneş Yanıkları, Ölümsüz Aşk, Dış Kapının Mandalları, Azize ve Home Ofis gibi yapımlarla tanınan bir isimdi.

BKM bünyesinde uzun yıllar çalışan Birsel, özellikle 1995-2002 yılları arasında yayınlanan Bir Demet Tiyatro’nun 23 bölümünü yönetti.