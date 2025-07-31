Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi, Canlı Yayın, Şifresiz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında karşılaşıyor. Ukrayna ekibi 31 Temmuz 2025’te Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda siyah beyazlı takımı ağırlayacak. Maç saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler açıklandı.

Beşiktaş, 2025-26 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Ukrayna’nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile rövanş maçında karşılaşıyor. Turu geçmek isteyen siyah beyazlılar Shakhtar karşısında şansını arayacak. 

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı, 31 Temmuz Perşembe günü 21.00'de oynanacak. Mücadele HT Spor'dan şifresiz canlı şekilde yayınlanacak.

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı HT Spor üzerinden şifresiz canlı olarak yayınlanacak. HT Spor, televizyonda izlemek için uydu bilgilerinin girilmesi gerekiyor. 

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

BEŞİKTAŞ MAÇI HT SPOR CANLI İZLE

Beşiktaş Shakhtar Donetsk mücadelesi HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Ücretsiz olarak izlenebiliyor.

HT Spor Uydu Bilgileri:

42° Doğu Uydusu, Batı Beam

Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

HT Spor kanal bilgileri:

Digiturk: 75. Kanal

D-Smart: 79. Kanal

Tivibu: 87. Kanal

Kablo TV: 227. Kanal

Turkcell TV+: 73. Kanal

Kaynak: Türkiye Gazetesi

3 yaşındaki çocuk fare zehri içti! Hayat mücadelesi veriyor'Serinleten' haber geldi! 3 günlük sağanak alarmı: İşte bölge bölge hava durumu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Terörsüz Türkiye komisyonu üyeleri kimler? AK Parti ve CHP'nin üyeleri gündemde - HaberlerTerörsüz Türkiye komisyonu üyeleri kimler? AK Parti ve CHP'nin üyeleri gündemdeGökçe Gökçen kimdir? - HaberlerGökçe Gökçen kimdir?Gülden Mat Şakir kimdir? Tuğgeneralliğe terfi etti - HaberlerGülden Mat Şakir kimdir? Tuğgeneralliğe terfi ettiTESKİ su kesintisi programı: Tekirdağ'da (Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi) sular ne zaman gelecek? - HaberlerTESKİ su kesintisi programı: Tekirdağ'da (Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi) sular ne zaman gelecek?Osimhen Lazio maçında oynayacak mı? Galatasaray Lazio maç kadrosu - HaberlerOsimhen Lazio maçında oynayacak mı? Galatasaray Lazio maç kadrosuİstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı - Haberlerİstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...