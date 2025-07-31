Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu
Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında karşılaşıyor. Ukrayna ekibi 31 Temmuz 2025’te Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda siyah beyazlı takımı ağırlayacak. Maç saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler açıklandı.
Beşiktaş, 2025-26 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Ukrayna’nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile rövanş maçında karşılaşıyor. Turu geçmek isteyen siyah beyazlılar Shakhtar karşısında şansını arayacak.
SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı, 31 Temmuz Perşembe günü 21.00'de oynanacak. Mücadele HT Spor'dan şifresiz canlı şekilde yayınlanacak.
SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?
Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı HT Spor üzerinden şifresiz canlı olarak yayınlanacak. HT Spor, televizyonda izlemek için uydu bilgilerinin girilmesi gerekiyor.
BEŞİKTAŞ MAÇI HT SPOR CANLI İZLE
Beşiktaş Shakhtar Donetsk mücadelesi HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Ücretsiz olarak izlenebiliyor.
HT Spor Uydu Bilgileri:
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor kanal bilgileri:
Digiturk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
Turkcell TV+: 73. Kanal