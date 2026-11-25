UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Londra'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, Liverpool galibiyetinin ardından Avrupa'da üst üste ikinci kez kazanarak puanını yükseltmek istiyor. Futbolseverler ise ''Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?'' sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, Shakhtar Donetsk Fenerbahçe ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu ve şifresiz canlı yayın bilgileri...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, hanesine 5 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak İngiliz temsilcisi Liverpool'u sahasında ağırladı. İki kez geriye düştüğü mücadelede pes etmeyen Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Liverpool karşısında alınan üç puanın ardından Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Shakhtar Donetsk Fenerbahçe ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek.

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Shakhtar Donetsk Fenerbahçe ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı 25 Kasım Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin Londra kentinde bulunan Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Fenerbahçe, Liverpool karşısında aldığı galibiyetin ardından bu maçta da üç puan kazanmayı hedefliyor.

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Shakhtar Donetsk Fenerbahçe ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Londra'da oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılık görevlerini Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Shakhtar Donetsk Fenerbahçe ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Gomez, Mendoza, Traore

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Opong, Archie Brown, Guendouzi, Kante, İrfan, Greenwood, Kerem, Vedat

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