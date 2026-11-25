Beşiktaş'ta Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak Hapoel Beer-Sheva maçı için yapılan son antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı.

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Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı konuk edecek. 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45’te başlayacak karşılaşma öncesi siyah-beyazlılara Emmanuel Agbadou'dan kötü haber geldi.

BEER-SHEVA MAÇINI KAÇIRACAK

HT Spor'un haberine göre; 29 yaşındaki savunma oyuncusu, dizindeki şişlik nedeniyle Beşiktaş'ın son antrenmanına katılmadı. Fildişi Sahilli futbolcu, Gürcistan'ın Batum kentindeki Hapoel Beer-Sheva maçında forma giyemeyecek.

Emmanuel Agbadou, bu sezon sahada kaldığı 1232 dakikada 1 asist yaptı.

DEV DERBİYE YETİŞİYOR

Bu sezon 18 maçta forma giyen Agbadou'nun, 30 Kasım Pazartesi günü Dolmabahçe'de oynanacak Galatasaray derbisine kadar hazır olması bekleniyor.

KAMP KADROSU

Agbadou'nun yanı sıra kart cezası nedeniyle Ümit Akdağ, Hapoel Beer-Sheva maçında takımını yalnız bırakacak.

Ümit Akdağ

Beşiktaş’ın 24 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

""Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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