Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 26 Kasım Perşembe günü Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçının hakemi belli oldu.

Özetle Kaydet a- | +A

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek.

Batum'da oynanacak müsabakada Danimarkalı hakem Morten Krogh düdük çalacak. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Jacob Karlsen olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

Batumi Dinamo Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maçta VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Jakob Kehlet oturacak. Kehlet'e AVAR’da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) Sandi Putros eşlik edecek.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala