İtalya, Dusan Vlahovic’i konuşuyor. Satan bin pişman, alan çok memnun. Çizme basını: İtaliano’yla gerçek Vlahovic geri döndü. Durdurulamıyor… Beşiktaş’ta altın günlerine döndü. Türkiye’de 10 maçta 11 gol ve gol krallığında zirve. İstanbul, Sırp hücum oyuncusunun keyfini çıkarıyor.

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Türkiye’de golleri sıralıyor, İtalya’da büyük ses getiriyor. Kahramanımız Dusan Vlahovic. Juventus ile mukavelesi biten ve Beşiktaş’ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Sırp forvet performansıyla manşetlerde… Çizme basını 10 maçta 11 gole ulaşan ve İlhan Mansız’ın sezon başlangıç rekorunu kırarak gol krallığında zirveye çıkan Vlahovic’ten övgüyle bahsetti. İşte öne çıkan yorumlar…

Calciomercato: Vlahovic durdurulamıyor! İşin ironik yanı şu. Spalletti, fizik gücü yüksek bir santrfor istedi. Oysa Spalletti’nin takımda tutulmasını istediği Vlahovic, Türkiye’de İtaliano yönetimindeki Beşiktaş’ta altın günlerine döndü.

Goal: Vlahovic’in altın kasım ayı: 3 maçta 5 gol ve Konyaspor’a karşı duble! Torino’da Kolo Muani’nin durumu tartışılırken ve Woltemade’nin gerçekten doğru santrfor olup olmadığı anlaşılmaya çalışılırken İstanbul, Dusan Vlahovic’in keyfini çıkarıyor.

Juventus'un kaybı, Beşiktaş'ın kazancı: Vlahovic pişman etti!

Labaro Viola: İtaliano’yla gerçek Vlahovic geri döndü! Yazın Vincenzo İtaliano ile yeniden bir araya gelen Vlahovic, Fiorentina formasıyla büyük beğeni toplayan o golcüye yeniden dönüşmüş görünüyor.

Virgilio: Juventus, gördün mü? Vlahovic iki golle deplasman tabusunu yıktı. Vlahovic, Spalletti’nin Juventus’ta eksikliğini hissettiği türden bir santrfor.

Juventusnews24: Vlahovic Türkiye’de giderek daha fazla öne çıkıyor! Eski Juventuslu, golleriyle Beşiktaş’ı sırtlıyor.

MİLLÎ TAKIMA GİTMEDİ ÇALIŞTI

Dusan Vlahovic, millî arada özel rica ile Sırbistan Millî Takımı’na gitmedi ve İstanbul’da kalıp özel çalıştı, karşılığını da aldı.

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