Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, siyah beyazlı takımdaki geleceğine, şampiyonluk hedeflerine ve kariyer planlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlılardan ayrılmayı düşünmediğini belirten milli futbolcu, en büyük hayalinin kulüpte unutulmaz bir iz bırakmak olduğunu söyledi.

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Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, siyah beyazlı takımdaki hedefleri ve kariyer yolculuğuna dair Sofascore'a açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ"

Beşiktaşlıların yalnızca galibiyetleri değil, sahada gösterilen mücadeleyi de önemsediğini söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımız Beşiktaş'ı sürekli kazandığı için sevmiyor. Onlar için önemli olan sahada her şeyimizi vermemiz. Bunu gördüklerinde mutlu oluyorlar. Elbette Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte galibiyetler ve kupalar da gerekiyor. Şu anda sahada iyi mücadele ediyor ve güzel sonuçlar alıyoruz. Bence taraftarımız şimdilik mutlu ama hala gelişmemiz gereken noktalar var. Çok daha iyisini yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYON OLMAK"

Ligde zirveye çıkmak, kupa kazanmak ve Avrupa'da başarılı olmak istediklerini söyleyen Kökçü, "Beşiktaş'ta oynuyorsan, her zaman şampiyonluk için oynarsın. Yani, 'Tamam, bu sene biraz daha az iddialıyız' diyemezsin. Hedef her zaman ligde şampiyon olmak, kupayı kazanmak ve Avrupa'da iyi oynamak. Bizim hedefimiz de bu. Bence bu takım kupa kazanabilir, Avrupa'da da iyi işler çıkarabilir. Herkes birbirine güveniyor, birbirine sırtını dayıyor. Daha az süre alanlar da çok istekli ve asla moral bozmuyorlar çünkü biliyorlar ki hoca herkese şans veriyor. Büyük bir aileyiz ve herkes aynı hedef için çalışıyor." şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü

"ÖZELLİKLE SON ALTI AY BENİM İÇİN HARİKAYDI AMA…"

Geçen sezonki performansını değerlendiren Orkun, "Geçen sezon bireysel olarak iyi bir performans sergiledim. Özellikle son altı ay benim için harikaydı. Ancak ligi istediğimiz yerde bitiremedik, kupa kazanamadık ve Avrupa'da da yer alamadık. Bu yüzden benim için harika bir sezon olduğunu söyleyemem. Çünkü ben de bu takımın bir parçasıyım ve çocukluğumdan beri Beşiktaş taraftarıyım. Bireysel olarak iyi oynamak güzel ama takım olarak elde ettiğimiz sonuçlardan memnun olmadığım için bunu çok fazla önemseyemem." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK GİBİ BİR HEDEFİM YOK"

"Gelecekle ilgili dileklerin var mı? Kendini Beşiktaş'ta uzun yıllar oynarken görebiliyor musun?" sorusuna cevap veren Orkun, Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giymek istediğini belirterek "Evet. Açıkçası Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir hedefim yok. Tek hedefim burada başarılı olmak ve çok kupa kazanmak çünkü bu kulüp de taraftar da bunu hak ediyor. Hedefim, kulüpte öyle bir yere gelmek ki 20-30 yıl sonra kimse beni unutmasın. Beni hep olumlu şekilde hatırlasınlar." ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan beri desteklediği takımda oynamanın farklı duygular yaşattığını belirten milli futbolcu, "Evet, Avrupa'daki başka güzel bir takımda oynamaktan daha zor. Çünkü onunla büyüdüğünde her şeyi çok daha farklı duygularla yaşıyorsun, her şey daha duygusal. Mesela hakemin kötü kararlar verdiğini hissettiğinde normalden çok daha fazla çıldırıyorsun, daha sert tepki veriyorsun. Kaybedince de öyle." şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ BENİM HAYATIM"

Feyenoord ile yaşadığı şampiyonluğu, Benfica'ya transferini ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giyip gol atmasını gurur duyduğu anlar arasında sıralayan Orkun, en özel anının ise Benfica'dan Beşiktaş'a transferi olduğunu söyledi.

Siyah beyazlılara olan bağlılığına dile getiren Orkun, "Feyenoord'la şampiyon olmak, Benfica'ya transferim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp gol atmak... Gurur duyduğum çok an var ama en gurur duyduğum an Benfica'dan buraya transfer olduğum süreç. Taraftar da biliyor ki Beşiktaş için her şeyimi vereceğim çünkü Beşiktaş benim için sadece bir kulüp değil, benim hayatım." diye konuştu.

Orkun Kökçü

SERGEN YALÇIN VE MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Sergen Yalçın ile arasında güçlü bir bağ bulunduğunu belirten Orkun Kökçü, "Sergen Hoca ile aramızda çok iyi bir bağ var. Onunla yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'ta beni kaptan yaptı, bu da bana güvendiğini gösteriyor. Bu yüzden de mutluydum. Hala ona bir borcum olduğunu hissediyorum çünkü geçen sezonu istediğimiz gibi bitiremedik." sözleriyle tecrübeli teknik adamla yeniden çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Milli takımın gelecekteki kaptanı olup olmayacağı yönündeki soruyu da cevaplayan Orkun, "Evet, umarım. Çünkü dediğim gibi bu sorumluluktan asla kaçmam. Gelecekte bir hoca bende bu potansiyeli görüp beni kaptan yapmak isterse her zaman hazırım." dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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