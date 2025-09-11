Show TV ve Habertürk kapandı mı? TMSF el koydu!

Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşları Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Şimdi ise kanalların kapanıp kapanmayacağı ve geleceği merak konusu.

SHOW TV KAPANDI MI?

Show TV’nin, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 121 şirketle birlikte TMSF yönetimine devredilmesi, kanalın kapanıp kapanmayacağı tartışmalarını gündeme getirdi. 11 Eylül 2025 tarihli haberlere göre, Show TV’nin de aralarında bulunduğu holding bünyesindeki şirketlere “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla el konuldu ancak kanalın yayın faaliyetlerinin şu an için devam ettiği belirtiliyor.

HABERTÜRK KAPANDI MI?

Habertürk’ün de Can Holding soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilmesi, kanalın kapanıp kapanmayacağına dair tartışmaları gündeme getirdi. Ancak şu an için Habertürk’ün yayınlarına devam ettiği biliniyor. 11 Eylül 2025’te Küçükçekmece Başsavcılığı’nın operasyonu sonrası, Habertürk’ün de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu ve kanal binasında jandarma aramaları yapıldı.

HABERTÜRK VE SHOW TV'YE EL KONULDU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11 Eylül 2025’te Can Holding’e yönelik başlattığı operasyon, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 121 şirkete el konulmasıyla sonuçlandı.

Soruşturma, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarına dayanıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, holdingin kaynağı belirsiz yüklü para girişleriyle usulsüz işlemler yaptığını ortaya koydu. Operasyon kapsamında, holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KİME SATILMIŞTI?

Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT, Aralık 2024’te iş insanı Turgay Ciner’in Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerini Can Holding’e devretmesiyle el değiştirdi.

Bu satın almayla medya sektörüne adım atan Can Holding yapılan açıklamada, devir sonrası medya yatırımlarının Mehmet Kenan Tekdağ liderliğinde yürütüleceği ifade edilmiş, Mehmet Şakir Can başkan vekili, Kemal Can ise yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı.