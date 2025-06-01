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Sıfır sermaye ile iş kurmak mümkün! Türkiye’de ücretsiz bayilik veren firmalar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sıfır sermaye ile iş kurmak mümkün! Türkiye’de ücretsiz bayilik veren firmalar
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Girişimci olmak isteyen ancak sermaye engeline takılanlar için sevindirici haber geldi.Türkiye’de bazı firmalar, girişimcilere bayilik verirken ücret talep etmiyor. Peki bu markalar hangileri, koşulları neler?

İş kurmak isteyen milyonlarca kişi yüksek sermaye gerekliliği nedeniyle iş hayatına adım atamıyordu. Son yıllarda Türkiye’de bazı firmalar, bayilik sistemine yeni bir soluk getirerek ücretsiz bayilik fırsatını sunmaya başladı. İşte çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bu firmalardan bayilik almak isteyenlere destek paketleri…

Sıfır sermaye ile iş kurmak mümkün! Türkiye’de ücretsiz bayilik veren firmalar - 1. Resim

SIFIR SERMAYEYLE KENDİ İŞİNİZİN PATRONU OLUN

Günümüz dünyasında iş kurma modelleri değişirken milyonlarca girişimci yüksek sermaye engeline takılıyordu. Artık iş kurmak için yüksek yatırımlara ya da yüksek başlangıç sermayelerine sahip olmanız gerekmiyor. Bazı firmalar girişimcilere ücretsiz bayilik imkanı sunarak sıfır maliyetle kendi işinin patronu olma fırsatı sunuyor.

Sıfır sermaye ile iş kurmak mümkün! Türkiye’de ücretsiz bayilik veren firmalar - 2. Resim

YÜKSEK SERMAYE GEREKTİRMEDEN İŞ KURMAK MÜMKÜN MÜ?

Yüksek sermaye gerektirmeden iş kurmak artık çok kolay. Zaman, emek ve istikrar yatırımları ile ücretsiz bayilik alarak kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Peki ücretsiz bayilik veren firmalar hangileri?

Sıfır sermaye ile iş kurmak mümkün! Türkiye’de ücretsiz bayilik veren firmalar - 3. Resim

ÜCRETSİZ BAYİLİK VEREN FİRMALAR

2025 yılı itibarıyla ücretsiz bayilik veren firmalar şu şekildedir:

Tab Gıda
Bambi Yatak
Armis Yatak
CarrefourSa
Doğtaş
Kelebek Mobilya
Black Point
Dark Point
Garenta 
Lova Yatak
Mavi
Gurme Mutfak
Korkmaz
Bianca Stella Shop

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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