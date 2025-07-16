Şile Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 11:33 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 11:34 - Güncelleme:

ŞİLE, Belediye Başkanı, Rüşvet, CHP, Ak Parti, Haber

İçişleri Bakanlığı, rüşvet soruşturmasıyla tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'yı görevden uzaklaştırdı. Şile Belediye Başkanı görevine ise belediye meclisinde seçilecek başkan vekili gelecek. Bu nedenle Şile Belediye Meclisi üye dağılımı ve çoğunlukta olan parti merak ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, rüşvet soruşturmasıyla tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'yı görevden uzaklaştırdı. Kabadayı'nın yerine gelecek isim merak edilirken Şile Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide araştırılıyor. ŞİLE BELEDİYE MECLİSİ ÜYE DAĞILIMI NASIL? 30 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçlarına göre, Şile’de Özgür Kabadayı yüzde 51,9’unu alarak belediye başkanı seçilmişti. Rakibi AK Parti adayı İlhan Ocaklı ise oyların yüzde 43,2’ini almıştı. Şile Belediye Meclisi'nde, CHP'li 9, AK Partili 4, MHP.'li 1 ve bağımsız 1 belediye meclis üyesi bulunuyor. ŞİLE BELEDİYESİ'NDE HANGİ PARTİ ÇOĞUNLUKTA? Şile Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi 9 üye ile çoğunluğu oluşturuyor. AK Parti'nin 4, MHP'nin 1 ve bağımsız 1 aday bulunuyor. BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ NASIL SEÇİLİR? Belediye Başkan Vekili belediye meclis üyeleri arasından gizli oy ile seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. İlgili Haber Özgür Kabadayı hangi partiden? Şile Belediye Başkanı tutuklandı Şile Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan