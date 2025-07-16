Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Şile Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?

Şile Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şile Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?
ŞİLE, Belediye Başkanı, Rüşvet, CHP, Ak Parti, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, rüşvet soruşturmasıyla tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'yı görevden uzaklaştırdı. Şile Belediye Başkanı görevine ise belediye meclisinde seçilecek başkan vekili gelecek. Bu nedenle Şile Belediye Meclisi üye dağılımı ve çoğunlukta olan parti merak ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, rüşvet soruşturmasıyla tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'yı görevden uzaklaştırdı. Kabadayı'nın yerine gelecek isim merak edilirken Şile Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide araştırılıyor. 

ŞİLE BELEDİYE MECLİSİ ÜYE DAĞILIMI NASIL?

30 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçlarına göre, Şile’de Özgür Kabadayı yüzde 51,9’unu alarak belediye başkanı seçilmişti. Rakibi AK Parti adayı İlhan Ocaklı ise oyların yüzde 43,2’ini almıştı.

Şile Belediye Meclisi'nde, CHP'li  9, AK Partili 4, MHP.'li 1 ve bağımsız 1 belediye meclis üyesi bulunuyor.

Şile Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide? - 1. Resim 

ŞİLE BELEDİYESİ'NDE HANGİ PARTİ ÇOĞUNLUKTA?

Şile Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi 9 üye ile çoğunluğu oluşturuyor. AK Parti'nin 4, MHP'nin 1 ve bağımsız 1 aday bulunuyor.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ NASIL SEÇİLİR?

Belediye Başkan Vekili belediye meclis üyeleri arasından gizli oy ile seçilir.  İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sürpriz: 6'ıncı kez Türkiye'ye geliyor! Eski takım arkadaşı ikna ettiTransfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2025-2026 yaz transfer sezonu açılış-kapanış tarihleri açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2025-2026 yaz transfer sezonu açılış-kapanış tarihleri açıklandı - HaberlerTransfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2025-2026 yaz transfer sezonu açılış-kapanış tarihleri açıklandıPortimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başladı - HaberlerPortimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başladıSertaç Taşdelen kimdir, kaç yaşında? Faladdin'in kurucusu olarak tanınıyor - HaberlerSertaç Taşdelen kimdir, kaç yaşında? Faladdin'in kurucusu olarak tanınıyorMasterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu! 15 Temmuz MasterChef'te kim kazandı? - HaberlerMasterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu! 15 Temmuz MasterChef'te kim kazandı?Faladdin kapatıldı mı? Uygulama sessizliğe büründü! - HaberlerFaladdin kapatıldı mı? Uygulama sessizliğe büründü!Adnan Oktar ne zaman ve neden tutuklandı? Adnan Oktar son hali sonrası beraat etti iddiaları gündeme geldi - HaberlerAdnan Oktar ne zaman ve neden tutuklandı? Adnan Oktar son hali sonrası beraat etti iddiaları gündeme geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...