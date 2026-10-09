Sivasspor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayın bilgileri
Sivasspor-Pendikspor maçı, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sivas’ta oynanacak karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor.
Trendyol 1. Lig’de 9. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Ekenler Beton Sivasspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor’u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu programına göre mücadele 4 Eylül Stadı’nda oynanacak ve karşılaşmada Alpaslan Şen düdük çalacak.
SİVASSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Sivasspor-Pendikspor maçı 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 17.00’de başlayacak. Sivas’taki 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip hafta boyunca pas ve taktik çalışmalarına ağırlık verirken milli aranın ardından lige sahasında oynayacağı Pendikspor maçıyla dönecek.
SİVASSPOR-PENDİKSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?
Sivasspor-Pendikspor karşılaşmasının TRT Spor’dan yayınlanacak olması nedeniyle mücadele şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından takip edilebilecek. beIN SPORTS MAX 1 yayını ise platformun abonelik koşulları kapsamında izlenebilecek.