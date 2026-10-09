Sivasspor-Pendikspor maçı, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sivas’ta oynanacak karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Trendyol 1. Lig’de 9. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Ekenler Beton Sivasspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor’u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu programına göre mücadele 4 Eylül Stadı’nda oynanacak ve karşılaşmada Alpaslan Şen düdük çalacak.

SİVASSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Pendikspor maçı 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 17.00’de başlayacak. Sivas’taki 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip hafta boyunca pas ve taktik çalışmalarına ağırlık verirken milli aranın ardından lige sahasında oynayacağı Pendikspor maçıyla dönecek.

Sivasspor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayın bilgileri

SİVASSPOR-PENDİKSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Sivasspor-Pendikspor karşılaşmasının TRT Spor’dan yayınlanacak olması nedeniyle mücadele şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından takip edilebilecek. beIN SPORTS MAX 1 yayını ise platformun abonelik koşulları kapsamında izlenebilecek.

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