Sivas’ta deprem mi oldu? 26 Haziran Sivas deprem son dakika

Sivas'ta 26 Haziran Perşembe günü öğleden sonra bir deprem meydana geldi. Sivas son dakika deprem verilerine göre sarsıntının şiddetinin 3.9 olduğu bildirildi. Sivas'ta deprem mi oldu sorusunu sormaya başlayan vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve hangi il ve ilçelerde hissedildiğini de merak etti.

AFAD Sivas’ın Ulaş ilçesinde 26 Haziran 2025 Perşembe günü akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer sarsıntısının yüzeye 7.07 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü, Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Kertme Karacaören köyüne yaklaşık 1.25 kilometre mesafede bulunuyor. Deprem başta Şenyurt, Örenli̇ce, Karagöl ve Ezentere olmak üzere birçok yerleşim noktasında da hissedildi.

DEPREM SON DAKİKA

Sivas'ta son dakika meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem vatandaşları korkuttu. Sarsıntı çevre illerden Tokat, Malatya, Ordu ve Giresun gibi uzak bölgelerde de hissedildi. Sivas şehir merkezine yaklaşık 48 kilometre mesafede yaşanan deprem vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.