Son dakika deprem mi oldu? 26 Haziran 2025 il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2025 13:06 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 13:06 - Güncelleme:

Türkiye deprem ülkelerinden biridir. Bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi en ufak sarsıntıyı anbean kaydetmektedir. 26 Haziran 2025 Son dakika deprem mi oldu? sorusu yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. İşte bugün depremlerin yaşanan merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü...

Türkiye’de Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere 3 büyük fay hattı vardır. Bu fay hatlarının olduğu bölgelerde deprem olması açısından ciddi riskler barındırır. Türkiye’de 1. derece deprem bölgeleri İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt'tir. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yer yer büyük ya da küçük çaplı deprem meydana gelmektedir. Fay hatlarının geçtiği bölgelerde yaşayanlar depremi yakından hissetmektedir. Peki, son dakika deprem mi oldu? İşte 26 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi... 26 HAZİRA 2025 SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? AFAD tarafından yapılan son ölçümlere göre, saat 12.19'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde 1.7 büyüklüğünde; saat 11.25'de Kütahya Simav'da 1.0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD ölçümlerine göre saat 11.0'da Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ölçümlerine göre saat 11.01'de Adıyaman Merkez'de 1.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. 26 HAZİRAN 2025 AFAD SON DEPREM LİSTESİ 2025-06-26 12:42:55 39.24944 28.98 7.28 2.2 Simav (Kütahya) 2025-06-26 12:19:06 40.15361 32.98417 6.51 1.7 Çubuk (Ankara) 2025-06-26 11:25:53 39.30083 28.93639 7.0 1.0 Simav (Kütahya) 2025-06-26 11:02:27 39.23472 28.975 11.64 3.3 Simav (Kütahya) 2025-06-26 11:01:41 37.73361 38.10972 7.0 1.8 Merkez (Adıyaman) 2025-06-26 10:38:53 40.90389 28.23944 7.52 1.5 Marmara Denizi - [18.40 km] Silivri (İstanbul) 2025-06-26 10:25:08 39.55861 38.24 9.89 2.5 Divriği (Sivas) 2025-06-26 10:16:16 38.25139 38.09694 7.44 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 2025-06-26 10:06:09 39.03444 42.20361 15.75 1.5 Bulanık (Muş) 2025-06-26 09:41:36 37.22222 27.79444 7.0 1.6 Milas (Muğla) 2025-06-26 09:21:39 37.86222 29.49139 7.0 1.8 Bozkurt (Denizli) 2025-06-26 08:49:34 35.89306 27.6475 7.37 1.9 Ege Denizi - [89.94 km] Datça (Muğla) 2025-06-26 08:39:17 39.45472 27.70667 7.0 2.1 Savaştepe (Balıkesir) 2025-06-26 08:36:11 40.79278 31.07 7.48 1.8 Merkez (Düzce) AFAD DEPREM LİSTESİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN 26 HAZİRAN 2025 KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ Tarih Saat Büyüklük (ML) Derinlik (km) Yer İl 2025-06-26 12:42:55 1.9 7.6 Yemişli-Simav Kütahya 2025-06-26 11:08:56 2.0 12.7 Eğirler-Simav Kütahya 2025-06-26 11:07:36 2.1 20.9 Şenköy-Dursunbey Balıkesir 2025-06-26 11:02:27 3.1 5.0 Yemişli-Simav Kütahya 2025-06-26 10:06:03 2.3 23.4 Esenler-Varto Muş 2025-06-26 09:41:35 1.8 12.3 Aslanyaka-Milas Muğla 2025-06-26 09:36:57 1.5 0.0 Akpınar-Eyüp İstanbul 2025-06-26 09:29:02 1.8 29.8 Mahmutbey-Göksun Kahramanmaraş 2025-06-26 09:21:37 1.6 21.4 Çardak Denizli 2025-06-26 08:49:37 1.7 9.9 Rodos Adası Akdeniz (Yunan) 2025-06-26 08:39:17 2.1 13.8 Güvemküçüktarla-Savaştepe Balıkesir 2025-06-26 08:36:10 1.9 8.0 İçmeler-Gölyaka Düzce 2025-06-26 07:03:02 1.8 9.1 Kertmekaracaören-Ulaş Sivas 2025-06-26 06:37:31 1.4 18.4 Değirmensuyu-Bulanık Muş 2025-06-26 05:41:11 1.2 7.0 Tavaklı-Ezine Çanakkale 2025-06-26 05:40:08 1.7 6.5 Tavaklı-Ezine Çanakkale 2025-06-26 05:31:13 1.5 6.7 Ege Denizi - 2025-06-26 05:27:39 1.8 6.7 Karaömer-Göksun Kahramanmaraş 2025-06-26 05:23:32 1.9 5.0 Nurhak Kahramanmaraş 2025-06-26 05:18:01 1.5 3.7 Muğla Muğla 2025-06-26 05:07:00 2.0 8.9 Söğütlü-Pütürge Malatya 2025-06-26 04:33:48 1.5 7.1 Sahilceylan-Fethiye Muğla 2025-06-26 04:33:31 1.7 2.4 Tavaklı Açıkları Ege Denizi 2025-06-26 04:26:28 1.6 14.5 Eskikarahisar-Ulaş Sivas 2025-06-26 04:16:11 1.4 7.4 Gümüşgün-Gönen Isparta 2025-06-26 04:06:37 1.3 11.7 Karacaören-Simav Kütahya 2025-06-26 03:28:10 1.9 7.8 Terzili-Sungurlu Çorum 2025-06-26 02:57:49 2.2 5.2 Ege Denizi - 2025-06-26 02:46:27 1.9 12.0 Çürüklü-Kozan Adana 2025-06-26 02:06:50 1.6 8.7 Ege Denizi - 2025-06-26 01:41:47 1.7 7.8 Alaçam-Dursunbey Balıkesir 2025-06-26 01:37:51 1.6 23.4 Aşağıyoldüzü Ağrı 2025-06-26 01:23:14 1.6 8.2 Ege Denizi - 2025-06-26 01:03:28 1.8 13.3 Marmara Denizi - KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ İlgili Haber Az önce deprem nerede oldu? 25 Haziran 2025 Çarşamba AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin