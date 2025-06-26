Son dakika deprem mi oldu? 26 Haziran 2025 il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye deprem ülkelerinden biridir. Bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi en ufak sarsıntıyı anbean kaydetmektedir. 26 Haziran 2025 Son dakika deprem mi oldu? sorusu yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. İşte bugün depremlerin yaşanan merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü...
Türkiye’de Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere 3 büyük fay hattı vardır. Bu fay hatlarının olduğu bölgelerde deprem olması açısından ciddi riskler barındırır.
26 HAZİRA 2025 SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ölçümlerine göre saat 11.0'da Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD ölçümlerine göre saat 11.01'de Adıyaman Merkez'de 1.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
26 HAZİRAN 2025 AFAD SON DEPREM LİSTESİ
|2025-06-26 12:42:55
|39.24944
|28.98
|7.28
|2.2
|Simav (Kütahya)
|2025-06-26 12:19:06
|40.15361
|32.98417
|6.51
|1.7
|Çubuk (Ankara)
|2025-06-26 11:25:53
|39.30083
|28.93639
|7.0
|1.0
|Simav (Kütahya)
|2025-06-26 11:02:27
|39.23472
|28.975
|11.64
|3.3
|Simav (Kütahya)
|2025-06-26 11:01:41
|37.73361
|38.10972
|7.0
|1.8
|Merkez (Adıyaman)
|2025-06-26 10:38:53
|40.90389
|28.23944
|7.52
|1.5
|Marmara Denizi - [18.40 km] Silivri (İstanbul)
|2025-06-26 10:25:08
|39.55861
|38.24
|9.89
|2.5
|Divriği (Sivas)
|2025-06-26 10:16:16
|38.25139
|38.09694
|7.44
|1.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-06-26 10:06:09
|39.03444
|42.20361
|15.75
|1.5
|Bulanık (Muş)
|2025-06-26 09:41:36
|37.22222
|27.79444
|7.0
|1.6
|Milas (Muğla)
|2025-06-26 09:21:39
|37.86222
|29.49139
|7.0
|1.8
|Bozkurt (Denizli)
|2025-06-26 08:49:34
|35.89306
|27.6475
|7.37
|1.9
|Ege Denizi - [89.94 km] Datça (Muğla)
|2025-06-26 08:39:17
|39.45472
|27.70667
|7.0
|2.1
|Savaştepe (Balıkesir)
|2025-06-26 08:36:11
|40.79278
|31.07
|7.48
|1.8
|Merkez (Düzce)
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26 HAZİRAN 2025 KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ
|Tarih
|Saat
|Büyüklük (ML)
|Derinlik (km)
|Yer
|İl
|2025-06-26
|12:42:55
|1.9
|7.6
|Yemişli-Simav
|Kütahya
|2025-06-26
|11:08:56
|2.0
|12.7
|Eğirler-Simav
|Kütahya
|2025-06-26
|11:07:36
|2.1
|20.9
|Şenköy-Dursunbey
|Balıkesir
|2025-06-26
|11:02:27
|3.1
|5.0
|Yemişli-Simav
|Kütahya
|2025-06-26
|10:06:03
|2.3
|23.4
|Esenler-Varto
|Muş
|2025-06-26
|09:41:35
|1.8
|12.3
|Aslanyaka-Milas
|Muğla
|2025-06-26
|09:36:57
|1.5
|0.0
|Akpınar-Eyüp
|İstanbul
|2025-06-26
|09:29:02
|1.8
|29.8
|Mahmutbey-Göksun
|Kahramanmaraş
|2025-06-26
|09:21:37
|1.6
|21.4
|Çardak
|Denizli
|2025-06-26
|08:49:37
|1.7
|9.9
|Rodos Adası
|Akdeniz (Yunan)
|2025-06-26
|08:39:17
|2.1
|13.8
|Güvemküçüktarla-Savaştepe
|Balıkesir
|2025-06-26
|08:36:10
|1.9
|8.0
|İçmeler-Gölyaka
|Düzce
|2025-06-26
|07:03:02
|1.8
|9.1
|Kertmekaracaören-Ulaş
|Sivas
|2025-06-26
|06:37:31
|1.4
|18.4
|Değirmensuyu-Bulanık
|Muş
|2025-06-26
|05:41:11
|1.2
|7.0
|Tavaklı-Ezine
|Çanakkale
|2025-06-26
|05:40:08
|1.7
|6.5
|Tavaklı-Ezine
|Çanakkale
|2025-06-26
|05:31:13
|1.5
|6.7
|Ege Denizi
|-
|2025-06-26
|05:27:39
|1.8
|6.7
|Karaömer-Göksun
|Kahramanmaraş
|2025-06-26
|05:23:32
|1.9
|5.0
|Nurhak
|Kahramanmaraş
|2025-06-26
|05:18:01
|1.5
|3.7
|Muğla
|Muğla
|2025-06-26
|05:07:00
|2.0
|8.9
|Söğütlü-Pütürge
|Malatya
|2025-06-26
|04:33:48
|1.5
|7.1
|Sahilceylan-Fethiye
|Muğla
|2025-06-26
|04:33:31
|1.7
|2.4
|Tavaklı Açıkları
|Ege Denizi
|2025-06-26
|04:26:28
|1.6
|14.5
|Eskikarahisar-Ulaş
|Sivas
|2025-06-26
|04:16:11
|1.4
|7.4
|Gümüşgün-Gönen
|Isparta
|2025-06-26
|04:06:37
|1.3
|11.7
|Karacaören-Simav
|Kütahya
|2025-06-26
|03:28:10
|1.9
|7.8
|Terzili-Sungurlu
|Çorum
|2025-06-26
|02:57:49
|2.2
|5.2
|Ege Denizi
|-
|2025-06-26
|02:46:27
|1.9
|12.0
|Çürüklü-Kozan
|Adana
|2025-06-26
|02:06:50
|1.6
|8.7
|Ege Denizi
|-
|2025-06-26
|01:41:47
|1.7
|7.8
|Alaçam-Dursunbey
|Balıkesir
|2025-06-26
|01:37:51
|1.6
|23.4
|Aşağıyoldüzü
|Ağrı
|2025-06-26
|01:23:14
|1.6
|8.2
|Ege Denizi
|-
|2025-06-26
|01:03:28
|1.8
|13.3
|Marmara Denizi
|-