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Son dakika deprem mi oldu? 26 Haziran 2025 il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son dakika deprem mi oldu? 26 Haziran 2025 il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye deprem ülkelerinden biridir. Bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi en ufak sarsıntıyı anbean kaydetmektedir. 26 Haziran 2025 Son dakika deprem mi oldu? sorusu yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. İşte bugün depremlerin yaşanan merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü...

Türkiye’de Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere 3 büyük fay hattı vardır. Bu fay hatlarının olduğu bölgelerde deprem olması açısından ciddi riskler barındırır.

Son dakika deprem mi oldu? 26 Haziran 2025 il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - 1. Resim

Türkiye’de 1. derece deprem bölgeleri İzmir, Balıkesir,  Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt'tir.
 
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yer yer büyük ya da küçük çaplı deprem meydana gelmektedir. Fay hatlarının geçtiği bölgelerde yaşayanlar depremi yakından hissetmektedir. Peki, son dakika deprem mi oldu? İşte 26 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi...
Son dakika deprem mi oldu? 26 Haziran 2025 il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - 2. Resim

26 HAZİRA 2025 SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan son ölçümlere göre, saat 12.19'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde 1.7 büyüklüğünde; saat 11.25'de Kütahya Simav'da 1.0 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD ölçümlerine göre saat 11.0'da Kütahya'nın Simav ilçesinde  4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD ölçümlerine göre saat 11.01'de Adıyaman Merkez'de 1.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Son dakika deprem mi oldu? 26 Haziran 2025 il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - 3. Resim

26 HAZİRAN 2025 AFAD SON DEPREM LİSTESİ

2025-06-26 12:42:5539.2494428.987.282.2Simav (Kütahya)
2025-06-26 12:19:0640.1536132.984176.511.7Çubuk (Ankara)
2025-06-26 11:25:5339.3008328.936397.01.0Simav (Kütahya)
2025-06-26 11:02:2739.2347228.97511.643.3Simav (Kütahya)
2025-06-26 11:01:4137.7336138.109727.01.8Merkez (Adıyaman)
2025-06-26 10:38:5340.9038928.239447.521.5Marmara Denizi - [18.40 km] Silivri (İstanbul)
2025-06-26 10:25:0839.5586138.249.892.5Divriği (Sivas)
2025-06-26 10:16:1638.2513938.096947.441.5Yeşilyurt (Malatya)
2025-06-26 10:06:0939.0344442.2036115.751.5Bulanık (Muş)
2025-06-26 09:41:3637.2222227.794447.01.6Milas (Muğla)
2025-06-26 09:21:3937.8622229.491397.01.8Bozkurt (Denizli)
2025-06-26 08:49:3435.8930627.64757.371.9Ege Denizi - [89.94 km] Datça (Muğla)
2025-06-26 08:39:1739.4547227.706677.02.1Savaştepe (Balıkesir)
2025-06-26 08:36:1140.7927831.077.481.8Merkez (Düzce)

AFAD DEPREM LİSTESİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika deprem mi oldu? 26 Haziran 2025 il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - 4. Resim 

26 HAZİRAN 2025 KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

TarihSaatBüyüklük (ML)Derinlik (km)Yerİl
2025-06-2612:42:551.97.6Yemişli-SimavKütahya
2025-06-2611:08:562.012.7Eğirler-SimavKütahya
2025-06-2611:07:362.120.9Şenköy-DursunbeyBalıkesir
2025-06-2611:02:273.15.0Yemişli-SimavKütahya
2025-06-2610:06:032.323.4Esenler-VartoMuş
2025-06-2609:41:351.812.3Aslanyaka-MilasMuğla
2025-06-2609:36:571.50.0Akpınar-Eyüpİstanbul
2025-06-2609:29:021.829.8Mahmutbey-GöksunKahramanmaraş
2025-06-2609:21:371.621.4ÇardakDenizli
2025-06-2608:49:371.79.9Rodos AdasıAkdeniz (Yunan)
2025-06-2608:39:172.113.8Güvemküçüktarla-SavaştepeBalıkesir
2025-06-2608:36:101.98.0İçmeler-GölyakaDüzce
2025-06-2607:03:021.89.1Kertmekaracaören-UlaşSivas
2025-06-2606:37:311.418.4Değirmensuyu-BulanıkMuş
2025-06-2605:41:111.27.0Tavaklı-EzineÇanakkale
2025-06-2605:40:081.76.5Tavaklı-EzineÇanakkale
2025-06-2605:31:131.56.7Ege Denizi-
2025-06-2605:27:391.86.7Karaömer-GöksunKahramanmaraş
2025-06-2605:23:321.95.0NurhakKahramanmaraş
2025-06-2605:18:011.53.7MuğlaMuğla
2025-06-2605:07:002.08.9Söğütlü-PütürgeMalatya
2025-06-2604:33:481.57.1Sahilceylan-FethiyeMuğla
2025-06-2604:33:311.72.4Tavaklı AçıklarıEge Denizi
2025-06-2604:26:281.614.5Eskikarahisar-UlaşSivas
2025-06-2604:16:111.47.4Gümüşgün-GönenIsparta
2025-06-2604:06:371.311.7Karacaören-SimavKütahya
2025-06-2603:28:101.97.8Terzili-SungurluÇorum
2025-06-2602:57:492.25.2Ege Denizi-
2025-06-2602:46:271.912.0Çürüklü-KozanAdana
2025-06-2602:06:501.68.7Ege Denizi-
2025-06-2601:41:471.77.8Alaçam-DursunbeyBalıkesir
2025-06-2601:37:511.623.4AşağıyoldüzüAğrı
2025-06-2601:23:141.68.2Ege Denizi-
2025-06-2601:03:281.813.3Marmara Denizi-

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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