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Az önce deprem nerede oldu? 25 Haziran 2025 Çarşamba AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Az önce deprem nerede oldu? 25 Haziran 2025 Çarşamba AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem listesi paylaşıldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarında biri üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle yer yer farklı büyüklükte çok sayıda deprem yaşanmaktadır. Vatandaşlar yer yer yaşadıkları bölgede en ufak hissettikleri sarsıntıda "Az önce deprem nerede oldu?" sorusunu arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte, 25 Haziran 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı...

Ülkemizin genelinde büyük küçük birçok sarsıntı yaşanmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri, yaşadıkları bölgede sarsıntı yaşayanlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet adresi üzerinden ziyaret ederek depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kolaylıkla öğrenebiliyor.

Az önce deprem nerede oldu? 25 Haziran 2025 Çarşamba AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem listesi paylaşıldı - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Bugün Bingöl, İzmir, Van ve Bursa'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakıldığında  25 Haziran 2025 bugün 3'ün üzerinde bir sarsıntı meydana gelmedi.

Son olarak bugün 16:36 sularında 2.3 büyüklüğünde Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldi. Derinliği ise  8.03 olarak kaydedildi. 

Az önce deprem nerede oldu? 25 Haziran 2025 Çarşamba AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem listesi paylaşıldı - 2. Resim

25 HAZİRA 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer
2025-06-25 16:36:5338.2480637.775288.03ML2.3Akçadağ (Malatya)
2025-06-25 16:31:2439.1688941.462787.11ML2.0Varto (Muş)
2025-06-25 15:34:0138.2263937.338890.5ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-06-25 15:28:2638.2727838.6772211.39ML2.1Battalgazi (Malatya)
2025-06-25 15:27:2738.2697238.6783313.8ML1.7Battalgazi (Malatya)
2025-06-25 15:13:3938.2761138.828618.86ML1.8Pütürge (Malatya)
2025-06-25 13:31:4739.80528.8291711.1ML2.8Büyükorhan (Bursa)
2025-06-25 13:12:4940.3147227.021397.0ML1.4Biga (Çanakkale)
2025-06-25 12:41:4839.8694439.883336.86ML1.4Çayırlı (Erzincan)
2025-06-25 12:38:4238.5377828.514175.08ML1.1Kula (Manisa)
2025-06-25 12:37:2237.2036140.0311130.03ML1.1Viranşehir (Şanlıurfa)
2025-06-25 12:12:3239.0863927.531676.46ML1.5Soma (Manisa)
2025-06-25 12:05:4339.7541730.170287.0ML1.3İnönü (Eskişehir)
2025-06-25 11:24:0540.8377828.3863913.16ML2.2Marmara Denizi - [21.29 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-06-25 11:20:3640.8358328.48.04ML1.5Marmara Denizi - [21.04 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-06-25 10:40:0938.417538.842227.0ML1.2Baskil (Elazığ)
2025-06-25 10:34:2438.3836138.869727.0ML1.2Kale (Malatya)
2025-06-25 09:59:0040.7433342.396677.0ML1.7Şenkaya (Erzurum)

AFAD ANLIK SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Az önce deprem nerede oldu? 25 Haziran 2025 Çarşamba AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem listesi paylaşıldı - 3. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

25 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak Kandilli Rasathanesi duyurmaktadır.

TarihSaatEnlem (N)Boylam (E)Derinlik (km)MLYer
2025-06-2516:36:5338.280737.80331.52.2Ortaköy-Akçadağ (Malatya)
2025-06-2516:31:2439.246341.46383.92.2Çobandağı-Varto (Muş)
2025-06-2515:34:0238.184837.34985.01.8Akbayır-Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-06-2515:28:2438.373238.886862.41.9Kayabağları-Sivrice (Elazığ)
2025-06-2515:13:3938.319738.87757.21.7Çığırlı-Pütürge (Malatya)
2025-06-2513:31:4739.803328.81756.82.8Aktaş-Büyükorhan (Bursa)
2025-06-2513:12:4840.290827.066223.31.7Selvili-Biga (Çanakkale)
2025-06-2512:12:3039.101727.62580.01.9Adil-Soma (Manisa)
2025-06-2512:02:5236.229333.79170.01.4Akdere-Silifke (Mersin)
2025-06-2511:24:0640.853328.397816.62.4Marmara Denizi
2025-06-2509:58:5940.734342.38374.71.9Gülveren-Şenkaya (Erzurum)
2025-06-2509:53:5439.242329.01775.92.0Yemişli-Simav (Kütahya)
2025-06-2509:24:5139.422237.241011.31.6Eskikarahisar-Ulaş (Sivas)
2025-06-2508:42:5939.441837.18154.11.9Kayapınar-Ulaş (Sivas)
2025-06-2508:41:2239.428837.297814.91.8Kertmekaracaören-Ulaş (Sivas)
2025-06-2508:05:4536.126728.853224.01.9Akdeniz
2025-06-2507:47:3737.043335.736723.91.2Büyükmangıt-Ceyhan (Adana)
2025-06-2507:23:1637.849044.17355.03.1Ilıcak-Başkale (Van)
2025-06-2507:00:1338.850326.841314.92.9Çandarlı Körfezi (Ege Denizi)
2025-06-2503:58:5439.441037.255712.41.5Örenliçe-Ulaş (Sivas)
2025-06-2503:56:1339.406737.21438.21.7Eskikarahisar-Ulaş (Sivas)
2025-06-2503:54:3339.433737.24255.02.1Eskikarahisar-Ulaş (Sivas)
2025-06-2502:42:1439.407237.23525.51.3Eskikarahisar-Ulaş (Sivas)
2025-06-2502:37:4139.474837.37185.91.4Karagöl-Ulaş (Sivas)
2025-06-2502:24:4539.181340.26637.12.2Darköprü-Kiğı (Bingöl)
2025-06-2502:13:1038.736040.03824.51.7Karaman-Kovancılar (Elazığ)
2025-06-2501:53:5036.982528.991211.51.4Karaçam-Köyceğiz (Muğla)

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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