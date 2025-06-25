Az önce deprem nerede oldu? 25 Haziran 2025 Çarşamba AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem listesi paylaşıldı
Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarında biri üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle yer yer farklı büyüklükte çok sayıda deprem yaşanmaktadır. Vatandaşlar yer yer yaşadıkları bölgede en ufak hissettikleri sarsıntıda "Az önce deprem nerede oldu?" sorusunu arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte, 25 Haziran 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı...
Ülkemizin genelinde büyük küçük birçok sarsıntı yaşanmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri, yaşadıkları bölgede sarsıntı yaşayanlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet adresi üzerinden ziyaret ederek depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kolaylıkla öğrenebiliyor.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Bugün Bingöl, İzmir, Van ve Bursa'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakıldığında 25 Haziran 2025 bugün 3'ün üzerinde bir sarsıntı meydana gelmedi.
Son olarak bugün 16:36 sularında 2.3 büyüklüğünde Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldi. Derinliği ise 8.03 olarak kaydedildi.
25 HAZİRA 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2025-06-25 16:36:53
|38.24806
|37.77528
|8.03
|ML
|2.3
|Akçadağ (Malatya)
|2025-06-25 16:31:24
|39.16889
|41.46278
|7.11
|ML
|2.0
|Varto (Muş)
|2025-06-25 15:34:01
|38.22639
|37.33889
|0.5
|ML
|1.7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2025-06-25 15:28:26
|38.27278
|38.67722
|11.39
|ML
|2.1
|Battalgazi (Malatya)
|2025-06-25 15:27:27
|38.26972
|38.67833
|13.8
|ML
|1.7
|Battalgazi (Malatya)
|2025-06-25 15:13:39
|38.27611
|38.82861
|8.86
|ML
|1.8
|Pütürge (Malatya)
|2025-06-25 13:31:47
|39.805
|28.82917
|11.1
|ML
|2.8
|Büyükorhan (Bursa)
|2025-06-25 13:12:49
|40.31472
|27.02139
|7.0
|ML
|1.4
|Biga (Çanakkale)
|2025-06-25 12:41:48
|39.86944
|39.88333
|6.86
|ML
|1.4
|Çayırlı (Erzincan)
|2025-06-25 12:38:42
|38.53778
|28.51417
|5.08
|ML
|1.1
|Kula (Manisa)
|2025-06-25 12:37:22
|37.20361
|40.03111
|30.03
|ML
|1.1
|Viranşehir (Şanlıurfa)
|2025-06-25 12:12:32
|39.08639
|27.53167
|6.46
|ML
|1.5
|Soma (Manisa)
|2025-06-25 12:05:43
|39.75417
|30.17028
|7.0
|ML
|1.3
|İnönü (Eskişehir)
|2025-06-25 11:24:05
|40.83778
|28.38639
|13.16
|ML
|2.2
|Marmara Denizi - [21.29 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|2025-06-25 11:20:36
|40.83583
|28.4
|8.04
|ML
|1.5
|Marmara Denizi - [21.04 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|2025-06-25 10:40:09
|38.4175
|38.84222
|7.0
|ML
|1.2
|Baskil (Elazığ)
|2025-06-25 10:34:24
|38.38361
|38.86972
|7.0
|ML
|1.2
|Kale (Malatya)
|2025-06-25 09:59:00
|40.74333
|42.39667
|7.0
|ML
|1.7
|Şenkaya (Erzurum)
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KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ
25 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak Kandilli Rasathanesi duyurmaktadır.
|Tarih
|Saat
|Enlem (N)
|Boylam (E)
|Derinlik (km)
|ML
|Yer
|2025-06-25
|16:36:53
|38.2807
|37.8033
|1.5
|2.2
|Ortaköy-Akçadağ (Malatya)
|2025-06-25
|16:31:24
|39.2463
|41.4638
|3.9
|2.2
|Çobandağı-Varto (Muş)
|2025-06-25
|15:34:02
|38.1848
|37.3498
|5.0
|1.8
|Akbayır-Elbistan (Kahramanmaraş)
|2025-06-25
|15:28:24
|38.3732
|38.8868
|62.4
|1.9
|Kayabağları-Sivrice (Elazığ)
|2025-06-25
|15:13:39
|38.3197
|38.8775
|7.2
|1.7
|Çığırlı-Pütürge (Malatya)
|2025-06-25
|13:31:47
|39.8033
|28.8175
|6.8
|2.8
|Aktaş-Büyükorhan (Bursa)
|2025-06-25
|13:12:48
|40.2908
|27.0662
|23.3
|1.7
|Selvili-Biga (Çanakkale)
|2025-06-25
|12:12:30
|39.1017
|27.6258
|0.0
|1.9
|Adil-Soma (Manisa)
|2025-06-25
|12:02:52
|36.2293
|33.7917
|0.0
|1.4
|Akdere-Silifke (Mersin)
|2025-06-25
|11:24:06
|40.8533
|28.3978
|16.6
|2.4
|Marmara Denizi
|2025-06-25
|09:58:59
|40.7343
|42.3837
|4.7
|1.9
|Gülveren-Şenkaya (Erzurum)
|2025-06-25
|09:53:54
|39.2423
|29.0177
|5.9
|2.0
|Yemişli-Simav (Kütahya)
|2025-06-25
|09:24:51
|39.4222
|37.2410
|11.3
|1.6
|Eskikarahisar-Ulaş (Sivas)
|2025-06-25
|08:42:59
|39.4418
|37.1815
|4.1
|1.9
|Kayapınar-Ulaş (Sivas)
|2025-06-25
|08:41:22
|39.4288
|37.2978
|14.9
|1.8
|Kertmekaracaören-Ulaş (Sivas)
|2025-06-25
|08:05:45
|36.1267
|28.8532
|24.0
|1.9
|Akdeniz
|2025-06-25
|07:47:37
|37.0433
|35.7367
|23.9
|1.2
|Büyükmangıt-Ceyhan (Adana)
|2025-06-25
|07:23:16
|37.8490
|44.1735
|5.0
|3.1
|Ilıcak-Başkale (Van)
|2025-06-25
|07:00:13
|38.8503
|26.8413
|14.9
|2.9
|Çandarlı Körfezi (Ege Denizi)
|2025-06-25
|03:58:54
|39.4410
|37.2557
|12.4
|1.5
|Örenliçe-Ulaş (Sivas)
|2025-06-25
|03:56:13
|39.4067
|37.2143
|8.2
|1.7
|Eskikarahisar-Ulaş (Sivas)
|2025-06-25
|03:54:33
|39.4337
|37.2425
|5.0
|2.1
|Eskikarahisar-Ulaş (Sivas)
|2025-06-25
|02:42:14
|39.4072
|37.2352
|5.5
|1.3
|Eskikarahisar-Ulaş (Sivas)
|2025-06-25
|02:37:41
|39.4748
|37.3718
|5.9
|1.4
|Karagöl-Ulaş (Sivas)
|2025-06-25
|02:24:45
|39.1813
|40.2663
|7.1
|2.2
|Darköprü-Kiğı (Bingöl)
|2025-06-25
|02:13:10
|38.7360
|40.0382
|4.5
|1.7
|Karaman-Kovancılar (Elazığ)
|2025-06-25
|01:53:50
|36.9825
|28.9912
|11.5
|1.4
|Karaçam-Köyceğiz (Muğla)