Az önce deprem nerede oldu? 25 Haziran 2025 Çarşamba AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2025 17:19 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 17:20 - Güncelleme:

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarında biri üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle yer yer farklı büyüklükte çok sayıda deprem yaşanmaktadır. Vatandaşlar yer yer yaşadıkları bölgede en ufak hissettikleri sarsıntıda "Az önce deprem nerede oldu?" sorusunu arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte, 25 Haziran 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı...

Ülkemizin genelinde büyük küçük birçok sarsıntı yaşanmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri, yaşadıkları bölgede sarsıntı yaşayanlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet adresi üzerinden ziyaret ederek depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kolaylıkla öğrenebiliyor. AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Bugün Bingöl, İzmir, Van ve Bursa'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakıldığında 25 Haziran 2025 bugün 3'ün üzerinde bir sarsıntı meydana gelmedi. Son olarak bugün 16:36 sularında 2.3 büyüklüğünde Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldi. Derinliği ise 8.03 olarak kaydedildi. 25 HAZİRA 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer 2025-06-25 16:36:53 38.24806 37.77528 8.03 ML 2.3 Akçadağ (Malatya) 2025-06-25 16:31:24 39.16889 41.46278 7.11 ML 2.0 Varto (Muş) 2025-06-25 15:34:01 38.22639 37.33889 0.5 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 2025-06-25 15:28:26 38.27278 38.67722 11.39 ML 2.1 Battalgazi (Malatya) 2025-06-25 15:27:27 38.26972 38.67833 13.8 ML 1.7 Battalgazi (Malatya) 2025-06-25 15:13:39 38.27611 38.82861 8.86 ML 1.8 Pütürge (Malatya) 2025-06-25 13:31:47 39.805 28.82917 11.1 ML 2.8 Büyükorhan (Bursa) 2025-06-25 13:12:49 40.31472 27.02139 7.0 ML 1.4 Biga (Çanakkale) 2025-06-25 12:41:48 39.86944 39.88333 6.86 ML 1.4 Çayırlı (Erzincan) 2025-06-25 12:38:42 38.53778 28.51417 5.08 ML 1.1 Kula (Manisa) 2025-06-25 12:37:22 37.20361 40.03111 30.03 ML 1.1 Viranşehir (Şanlıurfa) 2025-06-25 12:12:32 39.08639 27.53167 6.46 ML 1.5 Soma (Manisa) 2025-06-25 12:05:43 39.75417 30.17028 7.0 ML 1.3 İnönü (Eskişehir) 2025-06-25 11:24:05 40.83778 28.38639 13.16 ML 2.2 Marmara Denizi - [21.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) 2025-06-25 11:20:36 40.83583 28.4 8.04 ML 1.5 Marmara Denizi - [21.04 km] Büyükçekmece (İstanbul) 2025-06-25 10:40:09 38.4175 38.84222 7.0 ML 1.2 Baskil (Elazığ) 2025-06-25 10:34:24 38.38361 38.86972 7.0 ML 1.2 Kale (Malatya) 2025-06-25 09:59:00 40.74333 42.39667 7.0 ML 1.7 Şenkaya (Erzurum) AFAD ANLIK SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ 25 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak Kandilli Rasathanesi duyurmaktadır. Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) ML Yer 2025-06-25 16:36:53 38.2807 37.8033 1.5 2.2 Ortaköy-Akçadağ (Malatya) 2025-06-25 16:31:24 39.2463 41.4638 3.9 2.2 Çobandağı-Varto (Muş) 2025-06-25 15:34:02 38.1848 37.3498 5.0 1.8 Akbayır-Elbistan (Kahramanmaraş) 2025-06-25 15:28:24 38.3732 38.8868 62.4 1.9 Kayabağları-Sivrice (Elazığ) 2025-06-25 15:13:39 38.3197 38.8775 7.2 1.7 Çığırlı-Pütürge (Malatya) 2025-06-25 13:31:47 39.8033 28.8175 6.8 2.8 Aktaş-Büyükorhan (Bursa) 2025-06-25 13:12:48 40.2908 27.0662 23.3 1.7 Selvili-Biga (Çanakkale) 2025-06-25 12:12:30 39.1017 27.6258 0.0 1.9 Adil-Soma (Manisa) 2025-06-25 12:02:52 36.2293 33.7917 0.0 1.4 Akdere-Silifke (Mersin) 2025-06-25 11:24:06 40.8533 28.3978 16.6 2.4 Marmara Denizi 2025-06-25 09:58:59 40.7343 42.3837 4.7 1.9 Gülveren-Şenkaya (Erzurum) 2025-06-25 09:53:54 39.2423 29.0177 5.9 2.0 Yemişli-Simav (Kütahya) 2025-06-25 09:24:51 39.4222 37.2410 11.3 1.6 Eskikarahisar-Ulaş (Sivas) 2025-06-25 08:42:59 39.4418 37.1815 4.1 1.9 Kayapınar-Ulaş (Sivas) 2025-06-25 08:41:22 39.4288 37.2978 14.9 1.8 Kertmekaracaören-Ulaş (Sivas) 2025-06-25 08:05:45 36.1267 28.8532 24.0 1.9 Akdeniz 2025-06-25 07:47:37 37.0433 35.7367 23.9 1.2 Büyükmangıt-Ceyhan (Adana) 2025-06-25 07:23:16 37.8490 44.1735 5.0 3.1 Ilıcak-Başkale (Van) 2025-06-25 07:00:13 38.8503 26.8413 14.9 2.9 Çandarlı Körfezi (Ege Denizi) 2025-06-25 03:58:54 39.4410 37.2557 12.4 1.5 Örenliçe-Ulaş (Sivas) 2025-06-25 03:56:13 39.4067 37.2143 8.2 1.7 Eskikarahisar-Ulaş (Sivas) 2025-06-25 03:54:33 39.4337 37.2425 5.0 2.1 Eskikarahisar-Ulaş (Sivas) 2025-06-25 02:42:14 39.4072 37.2352 5.5 1.3 Eskikarahisar-Ulaş (Sivas) 2025-06-25 02:37:41 39.4748 37.3718 5.9 1.4 Karagöl-Ulaş (Sivas) 2025-06-25 02:24:45 39.1813 40.2663 7.1 2.2 Darköprü-Kiğı (Bingöl) 2025-06-25 02:13:10 38.7360 40.0382 4.5 1.7 Karaman-Kovancılar (Elazığ) 2025-06-25 01:53:50 36.9825 28.9912 11.5 1.4 Karaçam-Köyceğiz (Muğla) KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ İlgili Haber 4.5'lik sarsıntı 7 büyüklüğündeki depremin habercisi mi? Naci Görür '6 Şubat'ı işaret etti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin