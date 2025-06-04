Siyah Bere 2.sezon ne zaman çıkacak 2025? Yeni sezonun başlayacağı tarih merak konusu oldu

Başrollerini İlhan Şen, Erkan Sever, Doğukan Polat ve Özge Gürel'in paylaştığı Siyah Bere dizisinin 2. sezon tarihi merak konusu oldu.

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Siyah Bere, dünyanın ilk tank dizisi olarak izleyicilerin beğenisine sunuldu.

15 Mayıs'ta izleyicileriyle bir araya gelen dizi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. İlk sezonu 10 bölüm sürdü ve Cesur Sancak Harekâtı’ndaki mücadele anlatılmaktadır.

SİYAH BERE 2. SEZON OLACAK MI?

TRT ve Tabii platformunda yayınlanan Siyah Bere’nin ilk sezonu yoğun ilgi gördü.

Siyah Bere dizisinin ikinci sezon bölümlerinin ne zaman yayınlanacağına dair yapımcılardan şu an için açıklama gelmedi. Bu nedenle ikinci sezon tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

SİYAH BERE 12.BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Siyah Bere dizisinin 1. sezonu 10 bölümden oluşmaktadır. Bu nedenle 11 ve 12. bölümle ekrana gelmeyecektir.

Siyah Bere, Tabii Premium abonelerine özel olarak yayınlanıyor ve ücretsiz izleme seçeneği bulunmuyor.