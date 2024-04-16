Sonradan taksitlendirme kalkmadı! Kredi kartı taksitlendirme uygulaması devam ediyor

Sonradan taksitlendirme kalktı mı, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medya ve haber mecralarında hızla yayılan harcama taksitlendirme kalktı iddiası merak konusu oldu. Peki, sonradan kredi kartına taksitlendirme kalktı mı? Kredi kartı taksitlendirme devam ediyor mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi cevapladı. İşte detaylar...

Kamu bankalarının 1 Nisan'dan itibaren bireysel kredi kartları ile giyim, market, elektronik ve benzeri alışverişlerde sonradan taksitlendirme kullanılamayacağı iddiaları hızla yayıldı. Konuyla ilgili gerçeğe ulaşmak isteyen vatandaşlar 'sonradan taksitlendirme yapılabiliyor mu' sorularını arama motorlarında sorguladı. Peki, sonradan taksitlendirme kalktı mı? Kredi kartına sonradan taksitlendirme var mı? Ayrıntılar haberimizde...

SONRADAN TAKSİTLENDİRME KALKTI MI?

Kamu bankalarının 1 Nisan'dan itibaren bireysel kredi kartları ile giyim, market, elektronik ve benzeri alışverişlerde sonradan taksitlendirme kullanılamayacağı iddialarının asılsız olduğu anlaşıldı.

Konuyla ilgili Nisan ayının başlarında açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Kredi kartına taksit kaldırıldı.’ iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

KREDİ KARTI TAKSİTLENDİRME KALKTI MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de “Vvatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.” açıklamasında bulundu.