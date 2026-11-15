Ekim ayında gerçekleştirilen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan lise mezunu adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 2026 yılı sınav takviminde KPSS Ortaöğretim sonuç tarihine yer verilmişti. Takvime göre, KPSS Ortaöğretim sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde duyurulacak. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim), 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuçlara yönelik araştırmalar hız kazandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

Sonuçlar için saatler kaldı! KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ortaöğretim" sınav sonuçlarını etkilemeyecek.

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