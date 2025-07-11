Spotify kapanacak mı? Spotify Türkiye'den çekiliyor iddiası gündemde

Dijital müzik platformu Spotify Türkiye'den çekiliyor idddiaları sosyal medyanın gündemine geldi. Şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırma ihtimalini kullanıcılar araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Rekabet Kurumu, Spotify'ın Türkiye'deki faaliyetlerini sorgulamak amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Spotify kapanacak mı, Türkiye'den çekiliyor mu gündemde yer alıyor.

Türkiye'de milyonlarca müzikseverin üyesi olduğu Spotify, Rekabet Kurumu'nun 28 Haziran 2025'te başlattığı soruşturma ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun “dini ve milli değerlere aykırı” içerik iddialarıyla bir kez daha tartışmaların odağında. Spotify kapanacak mı araması hız kazanırken Spotify Türkiye'den çekiliyor iddiası gündemde.

SPOTİFY KAPANACAK MI?

Türkiye Rekabet Kurumu, 28 Haziran 2025'te Spotify hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma, Spotify’ın Türkiye’deki stratejilerinin rakiplerini zorlaştırdığı, bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı ve telif ücretlerinin dağıtımında adil olmayan uygulamalara gittiği yönündeki şikayetlere odaklanıyor.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Spotify’ın “dini ve milli değerlere aykırı” çalma listeleri nedeniyle uzun süredir takip edildiği ve platformun uyarılara rağmen bu içerikleri kaldırmadığı belirtildi.

Gelişmelerin ardından son olarak sosyal medyada, Spotify yetkililerinden alınan bilgilere göre "Spotify'ın Türkiye'deki faaliyetlerini geçici ya da kalıcı olarak sonlandırma ihtimalini değerlendiriyoruz" dediği aktarıldı. Ancak bu açıklama henüz resmi olarak doğrulanmadı.

SPOTİFY TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Spotify’ın Türkiye’den çekilme ihtimali, Rekabet Kurumu’nun soruşturmasının yanı sıra RTÜK’ün lisans ve vergi yükümlülüklerine ilişkin baskılarıyla da ilişkilendiriliyor. Sosyal medyada Spotify'ın Türkiye'den geçici ya da kalıcı olarak sonlandırma ihtimalini değerlendirdikleri iddiaları gündeme geldi. Ancak bahsedilen ifadeler henüz doğrulanmadı.