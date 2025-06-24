Squid Game 3.sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Final fragmanı yayında!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2025 13:41 - Güncelleme: 24 Haziran 2025 13:53 - Güncelleme:

Squid Game 3. sezon için geri sayım başladı. İlk sezonuyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizi, ikinci sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitledi. Squid Game final sezonunda hikayenin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.

Netflix’in sevilen yapımı Squid Game final 3. sezonuyla izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor. Tüm sezonlarıyla derin izler bırakan dizinin final fragmanında olayların yeniden şekillenmesi ise gerilimi artırdı. Peki Squid Game 3.sezon ne zaman? SQUİD GAME 3.SEZON NE ZAMAN? Squid Game 3.sezon için geri sayım başladı. Netflix dizinin final fragmanını yayınladı. İki sezondur izleyiciyi ekrana kilitleyen Squid Game dizisinin 3. sezonu 27 Haziran Cuma günü saat 11.00 itibarıyla yayınlanacak. SQUİD GAME 3.SEZON HANGİ GÜN? Squid Game dizisinin final sezonu Cuma günü Netflix platformu üzerinden yayınlanacak. Netflix tüm bölümleri aynı anda izleyiciyle buluşturacak. SQUİD GAME 3.SEZON SAAT KAÇTA? Squid Game 3.sezonun Cuma günü TSİ 11.00’da yayınlanması tahmin ediliyor. SQUİD GAME 2.SEZONDA NELER OLDU? SQUİD GAME 2.SEZON ÖZETİ Dizinin ikinci sezonunda Gi-hun, Squid Game’i kazandıktan üç yıl sonra Amerika’ya gitme planından vazgeçer. Yeni bir karar alarak oyun alanına geri döner ve ölüm kalım mücadelesine tekrar katılır. Gi-hun, 45,6 milyar wonluk ödülü kazanmak isteyen yeni katılımcılarla birlikte oyunu bitirmek için mücadeleye girişir. Ancak oyunun, sanılandan daha tehlikeli ve ölümcül olduğu ortaya çıkar. İlgili Haber Aile Saadeti dizisi konak nerede? Konak sahneleri ve çekim yerleri

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi