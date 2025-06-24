Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Squid Game 3.sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Final fragmanı yayında!

Squid Game 3.sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Final fragmanı yayında!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Squid Game 3.sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Final fragmanı yayında!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Squid Game 3. sezon için geri sayım başladı. İlk sezonuyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizi, ikinci sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitledi. Squid Game final sezonunda hikayenin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.

Netflix’in sevilen yapımı Squid Game final 3. sezonuyla izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor. Tüm sezonlarıyla derin izler bırakan dizinin final fragmanında olayların yeniden şekillenmesi ise gerilimi artırdı. Peki Squid Game 3.sezon ne zaman?

Squid Game 3.sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Final fragmanı yayında! - 1. Resim

SQUİD GAME 3.SEZON NE ZAMAN?

Squid Game 3.sezon için geri sayım başladı. Netflix dizinin final fragmanını yayınladı. İki sezondur izleyiciyi ekrana kilitleyen Squid Game dizisinin 3. sezonu 27 Haziran Cuma günü saat 11.00 itibarıyla yayınlanacak.

Squid Game 3.sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Final fragmanı yayında! - 2. Resim

SQUİD GAME 3.SEZON HANGİ GÜN?

Squid Game dizisinin final sezonu Cuma günü Netflix platformu üzerinden yayınlanacak. Netflix tüm bölümleri aynı anda izleyiciyle buluşturacak.

Squid Game 3.sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Final fragmanı yayında! - 3. Resim

SQUİD GAME 3.SEZON SAAT KAÇTA?

Squid Game 3.sezonun Cuma günü TSİ 11.00’da yayınlanması tahmin ediliyor.

Squid Game 3.sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Final fragmanı yayında! - 4. Resim

SQUİD GAME 2.SEZONDA NELER OLDU? SQUİD GAME 2.SEZON ÖZETİ

Dizinin ikinci sezonunda Gi-hun, Squid Game’i kazandıktan üç yıl sonra Amerika’ya gitme planından vazgeçer. Yeni bir karar alarak oyun alanına geri döner ve ölüm kalım mücadelesine tekrar katılır.

Gi-hun, 45,6 milyar wonluk ödülü kazanmak isteyen yeni katılımcılarla birlikte oyunu bitirmek için mücadeleye girişir. Ancak oyunun, sanılandan daha tehlikeli ve ölümcül olduğu ortaya çıkar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dışişleri'nden yılan hikayesine dönen 'ateşkes' açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İlk 11'ler belli oldu! Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı? - Haberlerİlk 11'ler belli oldu! Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?Mezunlar OBP güncelleyecek mi, OBP güncelleme ne zaman ve nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama - HaberlerMezunlar OBP güncelleyecek mi, OBP güncelleme ne zaman ve nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplamaİsrail-İran ateşkesi savaşı neden durdurmadı? Hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor! - Haberlerİsrail-İran ateşkesi savaşı neden durdurmadı? Hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor!MSÜ mülakat ne zaman? 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı! - HaberlerMSÜ mülakat ne zaman? 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı!24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 24 Haziran 2025 maç programı belli oldu - Haberler24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 24 Haziran 2025 maç programı belli olduTesto Taylan kimdir? Taylan Özgüç Danyıldız sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor - HaberlerTesto Taylan kimdir? Taylan Özgüç Danyıldız sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...