Squid Game final sezonu ne zaman, 3. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game final sezonu tarihi açıklandı!

Netflix’in dünya çapında ses getiren Güney Kore yapımı dizisi Squid Game 3. sezon ve aynı zamanda final sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yapımcısı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk tarafından daha önce duyurulan son sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, Netflix’in resmi kanalları üzerinden 3. sezona ait ilk fragman da yayınlandı. Squid Game 3. sezon ne zaman, oyuncuları kimler merak ediliyor.

"Her oyun bir gün biter." sloganıyla paylaşılan yeni fragman, izleyicilere hem duygusal hem de gerilim dolu anların sinyalini verdi. Dizinin yeni sezonunun final olacağı da böylece kesinleşmiş oldu.

Fragmanın yayınlanmasının ardından Squid Game 3. sezonunun ne zaman başlayacağına dair araştırmalar hız kazandı.

SQUİD GAME FİNAL SEZONU NE ZAMAN?

Güney Koreli senarist ve yapımcı Hwang Dong-hyuk’un ekranlara getirdiği hayatta kalma temalı gerilim dizisi Squid Game’in üçüncü ve son sezonu için geri sayım başladı. Netflix tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Squid Game 3. sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacak.

Dizinin final sezonu olarak lanse edilen yeni bölümler izleyicilere önceki sezonun bıraktığı gizemleri çözme fırsatı sunacak. İlk sezonu 2021 yılında yayınlanan ve kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen dizi final sezonuyla da büyük ses getirmeye hazırlanıyor.

SQUİD GAME 3. SEZON OYUNCU KADROSU

Üçüncü sezonun oyuncu kadrosu da hayranlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Dizinin yeni sezonunda Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Wi Ha-jun, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Jo Yu-ri, Chae Kuk-hee, Lee David, Roh Jae-won ve Jun Suk-ho gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Ayrıca özel konuk oyuncu olarak Park Hee-soon da bu sezon dizide izleyici karşısına çıkacak. Kadroya dahil olan yeni isimlerle birlikte dizinin final sezonunda çok daha etkileyici performanslar bekleniyor.

SQUİD GAME 3. SEZONUNDA NELER OLACAK?

Squid Game’in ikinci sezonu, izleyicileri çarpıcı bir finalle baş başa bırakmıştı. Başarısız bir isyanın ardından yaşanan kayıplar ve arka arkaya gelen ihanetler dizinin hayranlarını yeni sezon için daha da meraklandırdı.

Üçüncü sezonda serinin ana karakteri Gi-hun, yani Oyuncu 456 yaşadığı travmaların etkisiyle büyük bir çıkmazın içinde yer alacak. Hayatta kalan diğer oyuncularla birlikte çok daha acımasız oyunların içine sürüklenecek olan Gi-hun bu süreçte zorlayıcı kararlar almak zorunda kalacak.

Her oyun, karakterlerin hem psikolojik hem de fiziksel dayanıklılığını sınarken alınan her karar ölümcül sonuçlar doğuracak. Öte yandan In-ho karakteri VIP misafirlerin yeniden ağırlanacağı süreçte Yönetici rolüne geri dönüyor. Kayıp kardeşini bulmaya çalışan Jun-ho ise bu süreçte aralarındaki ihanetin farkında olmadan kendi savaşını sürdürecek.

2.⁠ ⁠SEZONDA NELER OLMUŞTU?

Dizinin ikinci sezonu ilk sezonda kazandığı büyük ödülden sonra içine kapanan Gi-hun’un üç yıl süren sessizliğinin ardından yeniden harekete geçmesiyle başlamıştı. Oyunun ardındaki karanlık yapıyı açığa çıkarmaya karar veren Gi-hun, kazandığı tüm serveti bu uğurda harcayarak metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın izini sürmeye başlamıştı.

Ancak ulaştığı gerçekler onu çok daha karanlık ve tehlikeli bir oyunun içine sürükledi. Oyunu sona erdirmenin tek yolunun oyuna bir kez daha girmek olduğunu öğrenen Gi-hun kaçınılmaz olarak yeniden Kalamar Oyunu’na dahil olmuştu.