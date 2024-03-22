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Steam bu hafta sonuna özel ücretsiz oyunları geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Steam bu hafta sonuna özel ücretsiz oyunları geldi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Steam'den hafta sonuna özel ücretsiz oyunları araştırılmaya başlandı. Steam'de 2 oyun ücretsiz kullanıma açıldı. Peki, Steam hangi oyunları ücretsiz yaptı? İşte detaylar...

Steam, oyun severleri mutlu edecek bir kampanya başlattı. Bu hafta sonu 2.556 TL değerindeki iki oyun Steam’de ücretsiz oldu. 

STEAM ÜCRETSİZ OYUNLARI ERİŞİME AÇILDI

Her hafta abonelerine bedava oyun fırsatı sunan Steam haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı. Toplam değerleri 80 dolar (2.556 TL) olan Battlefield 2042 ve Midnight Ghost Hunt, bu hafta sonu Steam'de ücretsiz olarak oynanabilecek. Battlefield 2042 ile Midnight Ghost Hunt adlı bu iki oyun, hafta sonu boyunca ücretsiz olacak. Her ikisini de 25 Mart Pazartesi saat 20:00’a kadar tek kuruş ödemeden deneyebilirsiniz.

ÜCRETSİZ OYUNLAR HAKKINDA

Steam ücretsiz oyunları  kısa süreliğine geçerli bir ücretsiz oynama etkinliğidir. Oyunları ücretsiz bir şekilde kalıcı olarak hesabınızda tutamazsınız. Deneme sonunda hoşunuza giderse indirimli fiyattan alabilirsiniz.

Normalde 60 dolar olan Battlefield 2042, 28 Mart’a kadar geçerli yüzde 85 promosyon ile 8,99 dolara düştü. Midnight Ghost Hunt ise yüzde 66 indirimle 6,79 dolardan alınabilecek.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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