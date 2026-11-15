Oyun kütüphanesini genişletmek isteyen oyuncular, Steam’in yıl sonu kampanyalarını takip ediyor. Valve, 2026 yılının geri kalanına ilişkin Steam indirim ve etkinlik takviminin büyük bir kısmını paylaşmıştı. Peki, Steam kış indirimleri ne zaman başlayacak, bitecek?

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Valve’ın 2026 yılının geri kalanına ilişkin paylaştığı Steam indirim ve etkinlik takvimi, oyuncuların gündeminde yer alıyor. Steam kış indirimleri, hem büyük yapımlar hem de keşfedilmemiş bağımsız oyunlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Aksiyon, RPG, strateji, simülasyon, macera, korku, yarış oyunları gibi çok farklı kategorilerde avantajlar sunulacak.

Steam kış indirimleri ne zaman başlayacak? Steam mevsimsel indirim takvimi

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Valve, 2026’nın kalan dönemine ilişkin indirim ve etkinlik takviminin büyük bir kısmını daha önce paylaşmıştı. Takvimde tematik festivallerin yanı sıra yılın son büyük mevsimsel indirim etkinliği olan Steam Kış İndirimi de bulunuyor. Tematik festivallerin ardından düzenlenecek Steam Kış İndirimi, 2027’nin ilk günlerine kadar devam edecek.

Yayımlanan takvime göre Steam Kış İndirimi, 17 Aralık 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak. İndirimler 18 gün sürecek ve 4 Ocak 2027 Pazartesi günü saat 21.00’de sona erecek.

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