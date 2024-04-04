Sultanlar Ligi final maçı 9 Nisan Salı günü saat 19.00'da oynanacak
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Sultanlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak, sorusuna cevap aranıyor. Finalin adı belli oldu. Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet finalde Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Peki, Sultanlar Ligi final maçı ne zaman? Sultanlar Ligi finali nerede oynanacak? İşte finalin detayları...
Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final maçları tamamlandı. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde karşılacak takımlar da belli oldu. Peki, Sultanlar Ligi final maçı ne zaman, hangi takım?
SULTANLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final maçlarında Türk Hava Yolları'nı 2-0'la geçen Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşısında 2-0 kazanan Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek. Serinin ilk maçı, 9 Nisan'da Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde oynanacak.
FİNAL 3 KARŞILAŞMADAN OLUŞACAK
3 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinde ilk 3 karşılaşmada şampiyon belli olmazsa dördüncü mücadele Eczacıbaşı Dynavit'in sahasında, eşitlik bozulmazsa beşinci müsabaka Fenerbahçe Opet'in sahasında oynanacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi