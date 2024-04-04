Sultanlar Ligi final maçı 9 Nisan Salı günü saat 19.00'da oynanacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Nisan 2024 23:32 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 23:32 - Güncelleme:

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Sultanlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak, sorusuna cevap aranıyor. Finalin adı belli oldu. Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet finalde Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Peki, Sultanlar Ligi final maçı ne zaman? Sultanlar Ligi finali nerede oynanacak? İşte finalin detayları...