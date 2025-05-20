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Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor 2025? Süper Lig şampiyonluk primi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor 2025? Süper Lig şampiyonluk primi
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2024-2025 Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk primi miktarı merak ediliyor. Galatasaray 25. şampiyonluğuyla toplamda elde ettiği geliri 400 milyon TL olurken sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi katılımıyla bu rakamı daha da artıracak. Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti ve sadece kupa değil, milyonlarca liralık gelirle kasasını doldurdu. 2025 Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor araştırılıyor. 

SÜPER LİG ŞAMPİYONU NE KADAR PARA ALIYOR 2025?

2024-2025 Süper Lig sezonunda şampiyon olan takım, 71,1 milyon TL’lik şampiyonluk primiyle ödüllendiriliyor.

Galatasaray, 36 haftada 28 galibiyet ve 5 beraberlikle 151 milyon TL performans primi, 24 şampiyonluk için 142,8 milyon TL “şampiyonlar payı” ve 71,7 milyon TL katılım bedelinin de sahibi oldu.

Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor 2025? Süper Lig şampiyonluk primi - 1. Resim

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK PRİMİ 2025

2024-2025 sezonu için Süper Lig şampiyonluk primi 71,1 milyon TL olarak açıklandı. Ancak toplam gelir bu miktarla sınırlı değil. Yayın gelirlerinin belirlenin yüzde katılım bedeli olarak dağıtılıyor. Performansa, geçmiş şampiyonluklara ve ilk altı takıma ücretler ayrılıyor.

Galatasaray, 28 galibiyetle 151 milyon TL performans primi, her şampiyonluk için 5,95 milyon TL’den 142,8 milyon TL ve katılım bedeli olarak 71,7 milyon TL kazandı. Bu, toplamda yaklaşık 400 milyon TL’lik bir gelir anlamına geliyor. 

Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor 2025? Süper Lig şampiyonluk primi - 2. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİNDE NE KADAR ALACAK?

Galatasaray, 25. şampiyonluğuyla UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanarak önemli bir maddi gelir kapısı açtı.

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına katılan her takım, 18,62 milyon euro (bugünkü kurla yaklaşık 800 milyon TL) katılım primi alıyor. Galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 0,7 milyon euro kazanılıyor.

Galatasaray'ın grup aşamasında performansına göre bu rakamlar ek bonuslarla 1 milyar TL’yi aşabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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