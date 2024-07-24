Süper Lig'de ilk maç 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray Hatayspor arasında oynanacak
Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in birinci ve ikinci haftanın müsabakalarının tarihleri açıklandı. 2024-2025 sezonunun ilk maçı 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray-Hatayspor arasında oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
Her sene olduğu gibi bu senede son şampiyonun açılış maçıyla sezon başlayacak.
Sezonun ilk maçı Galatasaray ve Hatayspor arasında oynanacak.
GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ve Hatayspor karşılaşması 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da oynanacak.
SÜPER LİG 1. VE 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
1. HAFTA
9 Ağustos Cuma
- 21.00 Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos Cumartesi
- 19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
- 21.45 Antalyaspor - Göztepe
- 21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor
11 Ağustos Pazar
- 19.15 Sivasspor - Trabzonspor
- 21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
- 21.45 Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi
- 21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
- 21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK
2. HAFTA
16 Ağustos Cuma
- 21.00 Konyaspor - Galatasaray
17 Ağustos Cumartesi
- 19.15 Kayserispor - Sivasspor
- 21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
- 21.45 Göztepe - Fenerbahçe
18 Ağustos Pazar
- 19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor
- 21.45 Gaziantep FK - Samsunspor
- 21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
19 Ağustos Pazartesi
- 21.00 Hatayspor - Kasımpaşa
- 21.00 Eyüpspor - Bodrum FK
Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi