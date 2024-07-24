Süper Lig'de ilk maç 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray Hatayspor arasında oynanacak

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in birinci ve ikinci haftanın müsabakalarının tarihleri açıklandı. 2024-2025 sezonunun ilk maçı 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray-Hatayspor arasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Her sene olduğu gibi bu senede son şampiyonun açılış maçıyla sezon başlayacak.

Sezonun ilk maçı Galatasaray ve Hatayspor arasında oynanacak.

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ve Hatayspor karşılaşması 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da oynanacak.

SÜPER LİG 1. VE 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

1. HAFTA

9 Ağustos Cuma

21.00 Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

21.45 Antalyaspor - Göztepe

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

11 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Trabzonspor

21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

21.45 Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos Pazartesi

21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

2. HAFTA

16 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - Sivasspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Göztepe - Fenerbahçe

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

19 Ağustos Pazartesi