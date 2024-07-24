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Süper Lig'de ilk maç 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray Hatayspor arasında oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de ilk maç 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray Hatayspor arasında oynanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in birinci ve ikinci haftanın müsabakalarının tarihleri açıklandı. 2024-2025 sezonunun ilk maçı 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray-Hatayspor arasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Her sene olduğu gibi bu senede son şampiyonun açılış maçıyla sezon başlayacak.

Sezonun ilk maçı Galatasaray ve Hatayspor arasında oynanacak.

Süper Lig'de ilk maç 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray Hatayspor arasında oynanacak - 1. Resim

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ve Hatayspor karşılaşması 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da oynanacak.

SÜPER LİG 1. VE 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

1. HAFTA

9 Ağustos Cuma

  • 21.00 Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos Cumartesi

  • 19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
  • 21.45 Antalyaspor - Göztepe
  • 21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

11 Ağustos Pazar

  • 19.15 Sivasspor - Trabzonspor
  • 21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
  • 21.45 Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos Pazartesi

  • 21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
  • 21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

2. HAFTA

16 Ağustos Cuma

  • 21.00 Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

  • 19.15 Kayserispor - Sivasspor
  • 21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
  • 21.45 Göztepe - Fenerbahçe

18 Ağustos Pazar

  • 19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor
  • 21.45 Gaziantep FK - Samsunspor
  • 21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

19 Ağustos Pazartesi

  • 21.00 Hatayspor - Kasımpaşa
  • 21.00 Eyüpspor - Bodrum FK
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! Sezonu Galatasaray açacak
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