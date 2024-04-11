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Survivor eleme gecesi 12 Nisan Cuma günü gerçekleşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor eleme gecesi 12 Nisan Cuma günü gerçekleşecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor eleme gecesi ne zaman, sorusu gündem oldu. Survivor All Star 2024 yarışmasında heyecan devam ediyor. Bayram haftasında dokunulmazlık oyunları devam ederken eleme gecesi araştırılıyor. Peki, Survivor eleme gecesi hangi gece? Survivor cuma günü var mı? Survivor neden eleme, düello yok? İşte detaylar...

Bu hafta yeniden erkek elemesi gerçekleşeceği Survivor All Star'da vatandaşlar Survivor 2024 eleme gecesi hangi gün, sorusunu arama motorlarında sorguladı. Survivor'da bayramın ikinci günü yani bu akşam eğlenceli anlara tanıklık edeceğimiz ödül oyunu ve açık artırma oyunu oynanacak. Peki, Survivor eleme hangi gün oluyor? Bugün neden düello yok? Survivor kim elendi? Tüm merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR ELEME GECESİ NE ZAMAN?

Survivor'da ödül oyunu için mavi ve kırmızı takım 10 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya geldi. Büyük bir moral olan ödül oyununun kazananı Kırmızı takım oldu ve büyük bir avantajı eline aldı.  Ödül oyununu kazanan takım açık artırmada büyük avantaj elde edecek. 

Bayram haftası dolayısıyla perşembe günü olan düellolar, 12 Nisan Cuma akşamı gerçekleşecek ve adaylardan Hakan, Yaman, Yasin ve Sercan'dan biri adaya veda edecek. 

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Poyraz oldu. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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