Survivor haftanın 4 ve son eleme adayı Özgür olurken dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı | 3 Nisan 2024
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
3 Nisan tarihli Survivor bölümünde 4. eleme adayının kim olduğu ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı araştırılıyor.
Haftanın 4. ve son dokunulmazlığında kaybeden kırmızı takım eleme konseyinde toplandı.
Yapılan oylama sonucunda Özgür 4, Yunus Emre 4 ve Hilmicem 1 oy aldı. Özgür ve Yunus Emre'ye eşit oy çıkması nedeniyle karar takım kaptanına bırakıldı.
Performansı nedeniyle seçilen takım kaptanı Atakan, kararını Özgür'den yana kullandı.
Böylece haftanın 4. ve son eleme adayı Özgür oldu.
Eleme düellosunda eşleşmeler Sercan-Poyraz, Özgür-Hakan olarak belirlendi.
Dokunulmazlık oyununda, avantaj mücadelesini 8-5 kazanan mavi takım final etabına farkla girdi.
Ardından final sayısı için Yaman-Poyraz, Sercan-Atakan karşılaşması yaşandı.
Poyraz'ın son sayıyı almasıyla dokunulmazlık oyununu 12-7 mavi takım kazandı.
Dokunulmazlık oyununda Sercan havuza girdiği esnada hareket edemediği görüldü.
Ardından kolu nedeniyle oyunu bıraktı ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.