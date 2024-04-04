Survivor haftanın 4 ve son eleme adayı Özgür olurken dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı | 3 Nisan 2024

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Nisan 2024 07:16 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 07:36 - Güncelleme:

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3 Nisan tarihli Survivor bölümünde 4. eleme adayının kim olduğu ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı araştırılıyor.