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Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sakatlık geçiren Yağmur yürekleri ağza getirdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor&#039;da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sakatlık geçiren Yağmur yürekleri ağza getirdi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2025 finale doğru giderken yarışmacılar, yoğun bir tempoda mücadele veriyor. 8 Mayıs Perşembe akşamı bölümünde Survivor'da erkekler potasında düello mücadelesi yaşanırken sonrasında kadınlarda ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununda sakatlık yaşayan Yağmur'un durumu ise merak konusu.

Survivor 2025 All Star Gönüllüler yarışmasında heyecan, mücadele ve gerilim dolu anlar hız kesmiyor. 

Survivor'ın 8 Mayıs 2025 tarihli bölümünde erkekler potasında düello heyecanı yaşandı. Potadan Batuhan ve Sedat çıkarken finalde Yusuf ile Volkan karşılaşacak. 

Kadınlar haftasının ilk dokunulmazlık oyununda Yağmur'un yaşadığı sakatlık ise herkesi korkuttu. 

SURVİVOR'DA ELEME DÜELLO HEYECANI!

Survivor son bölümde ilk olarak erkekler potasında düello heyecanı yaşandı. İlk turda eşleşenler, Batuhan-Volkan ve Yusuf-Sedat oldu. Kıran kırana mücadeleler sonrasında Batuhan ile Sedat potadan çıkarken Yusuf ile Volkan finalde adada kalmak için eleme düellosunda karşılaşacak. 

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sakatlık geçiren Yağmur yürekleri ağza getirdi! - 1. Resim

İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2025'te yarışmacıları zorlayan parkurda kıyasıya mücadele verildi. Erkekler ve kadınlar turunun All Star ve Gönüllülerin kazanması ile bayrak turuna geçildi. Nefes kesen mücadelede 3-2 kazanan All Star dokunulmazlığın sahibi oldu.

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sakatlık geçiren Yağmur yürekleri ağza getirdi! - 2. Resim

SAKATLANAN YAĞMUR AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ!

Survivor dokunulmazlık oyununda Yağmur'un sakatlığı yürekleri ağza getirdi. Oyun sırasında Sevgi ile parkura çıkan Yağmur, birlikte girdikleri engelde omuzundan ciddi şekilde yaralandı.

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sakatlık geçiren Yağmur yürekleri ağza getirdi! - 3. Resim

Yağmur'un omzunun çıktığı söylenirken Sevgi uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Sağlık ekiplerinin müdahale edip hastaneye götürdüğü Yağmur'un sağlık durumu yapılacak incelemeler sonrasında belli olacak.

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sakatlık geçiren Yağmur yürekleri ağza getirdi! - 4. Resim

1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımın konseyde yaptığı oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Sevgi oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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