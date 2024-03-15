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Haberler > Haberler > Survivor'da kim elendi, Pınar mı? 14 Mart 2024 Survivor All Star bölümü elenen isim kim?

Survivor'da kim elendi, Pınar mı? 14 Mart 2024 Survivor All Star bölümü elenen isim kim?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor&#039;da kim elendi, Pınar mı? 14 Mart 2024 Survivor All Star bölümü elenen isim kim?
Survivor, Pınar, Aysu, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor'da eleme düellosunda elenen isim Pınar oldu.| Survivor eleme adayı kim oldu, ödül oyununu kim kazandı araştırılıyor. 14 Mart 2024 Survivor All Star bölümünün detayları habermizde yer alıyor.

Survivor'da kim elendi, Pınar mı? 14 Mart 2024 Survivor All Star bölümü elenen isim kim?  soruları gündeme geldi. Eleme düellosunda karşılaşan Pınar, Aysu, Gizem ve Berna arasında kıyasıya mücadele yaşandı. 

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da ilk turda Aysu - Gizem, Berna - Pınar eşleşmesi yaşandı. Aysu ile Gizem arasındaki yarışta Gizem turdan çıkarak Survivor'da kalmayı garantiledi. Berna ile Pınar arasındaki yarışta ise Berna kazandı. Final düellosunda karşılaşan Aysu ve Pınar  eşlemesinde 5-3 kazanan Aysu oldu. Adaya ve Survivor'a veda eden isim Pınar oldu. Survivor'da kim elendi, Pınar mı? 14 Mart 2024 Survivor All Star bölümü elenen isim kim? - 1. Resim

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da eleme düellosu öncesi oynanan ödül oyununda kıyasıya mücadele yaşandı. İftar sofrası temalı ödülü kazanan isim 8-7'lik skorla kırmızı takım oldu. 

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA ELENEN İSİM KİM?

Survivor'da geçen hafta, final etabında Hakan Hatipoğlu'yla karşılaşan Mustafa Kemal elenmişti. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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