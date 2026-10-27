Susuz Yaz dizisi, ilk tanıtımının yayınlanmasının ardından yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasına girdi. Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin yayın tarihi, çekim yerleri, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Susuz Yaz için geri sayım sürüyor. Ay Yapım imzalı dizinin çekimleri Adana'da başladı, ilk tanıtımı da 26 Ekim'de yayınlandı. Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç'in başrollerinde yer aldığı yapım, 1970'lerin Çukurova'sında geçen hikayesiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

SUSUZ YAZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Susuz Yaz dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Kanal D'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan yapım için çekimlerin başlaması ve ilk tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte yayın takvimine ilişkin beklenti arttı.

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor? Susuz Yaz oyuncuları ve konusu

SUSUZ YAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Susuz Yaz dizisinin çekimleri Adana'da gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi, 1970'lerin Çukurova atmosferini ekrana taşımak amacıyla çekimlere Adana'da başladı.

İlk tanıtımda da Adana'nın kırsal dokusu, tarım arazileri ve dönemin şartlarını yansıtan mekanlar öne çıktı. Hikayenin su ve toprak paylaşımı etrafında şekillenmesi nedeniyle Çukurova coğrafyası bir çekim mekanı olarak kullanılmasının yanı sıra anlatının da önemli parçalarından biri olarak kullanılıyor.

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor? Susuz Yaz oyuncuları ve konusu

SUSUZ YAZ OYUNCULARI

Susuz Yaz'ın başrollerinde Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç yer alıyor. Mert Ramazan Demir Osman'ı, Lizge Cömert Bahar'ı, Batuhan Bozkurt Yüzügüleç ise Hasan'ı canlandırıyor. Kadroda ayrıca Şebnem Bozoklu Döne, İrem Sak Yeter, Serpil Gül Beyaz, Deniz Celiloğlu Resul ve Umut Kurt Ramo karakteriyle yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Şirin Sultan Şaldamlı Fatma, Güneş Sayın Hatice, Begüm Akkaya Dilan, Ilgım İpekçi Elvan, Meriç Rakalar Müslüm, Özgür Daniel Foster Murtaza, Kayra Zapçı Gülşen, Esra Ünnü Filiz ve Kemal Burak Alper Cevri karakterlerini canlandırıyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alırken yönetmen koltuğunu Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal paylaşıyor.

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor? Susuz Yaz oyuncuları ve konusu

SUSUZ YAZ KONUSU NE?

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz'ın hikayesi 1970'lerin Adana'sındaki Çarlak Köyü'nde geçiyor. Osman ve ağabeyi Hasan geçimlerini topraklarını ekip biçerek sağlarken Osman'ın Bahar'a duyduğu aşk iki kardeş arasındaki ilişkilerin değişmesine neden oluyor. Osman, Bahar ile birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışırken Hasan'ın planları ve köyde giderek büyüyen anlaşmazlıklarla karşı karşıya kalıyor. Köylüler arasındaki gerilim büyürken Osman'ın adalet isteği kardeşi Hasan'ın çıkarlarıyla karşı karşıya gelecek.

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