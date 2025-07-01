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Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 1 Temmuz kapalı metrolar duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 1 Temmuz kapalı metrolar duyuruldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı kapalı olup olmadığı gündeme geldi. Metro İstanbul'dan yapılan son dakika açıklamasıyla 1 Temmuz kapalı metrolar ve istasyonlar belli oldu. İstanbul Valiliği'nin aldığı tedbirler kapsamında Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak ve Şişhane metrosu kapalı olup olmadığı merak edildi.

Metro İstanbul, son dakika gelişmesi olarak İstanbul Valiliği'nin aldığı tedbir kararlarını açıkladı. Buna göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ve F1 Taksim-Kabataş Fünikiler Hattı ile kapalı istasyonlar belli oldu. Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak ve Şişhane metrosu kapalı mı merak ediliyor. 1 Temmuz kapalı metrolar açıklandı. 

TAKSİM METROSU KAPALI MI?

M2 Yenikapı Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Metro İstanbul'un 1 Temmuz tarihli duyurusuna göre İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu kapalı olacak. Trenler Taksim'de durmayarak seferine devam edecek. 

Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 1 Temmuz kapalı metrolar duyuruldu - 1. Resim

TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda kapatılan Taksim Metrosu ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. İstasyonun açılıp açılmadığını kontrol etmek için Metro İstanbul ve İstanbul Valiliği'nin duyuruları takip edebilirsiniz. 

Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? 1 Temmuz kapalı metrolar duyuruldu - 2. Resim

ŞİŞHANE METROSU KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul'un 1 Temmuz tarihli duyurusunda "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.  Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." açıklandı. Buna göre Şişhane istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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