Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari'nin akıbeti, 20 Kasım Cuma akşamı yayımlanan 39. bölümün ardından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizide Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil karakterinin vurulması ve 40. bölüm fragmanında mezarlık sahnesi yeni bölüm öncesi gündeme geldi. Adil'in hikayesinin nasıl devam edeceği ve Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Bu Deniz diziden ayrılıp ayrılmayacağı gündeme geldi.

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Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde Adil, Esme, İso ve Fadime arasında yaşanan gelişmeler yeni bölümün hikayesini şekillendirdi. Şerif'in hazırladığı planın ardından İso'nun vermek zorunda kaldığı karar, Adil'in hayatını tehlikeye atarken 40. bölüm tanıtımının ardından ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Peki, Taşacak Bu Deniz Adil öldü mü, Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu?

TAŞACAK BU DENİZ ADİL ÖLDÜ MÜ?

Adil ve Esme'nin geçmişte yaşananları ortaya çıkarmaya çalıştığı bölümde iki karakter arasındaki ilişki yeni bir döneme girdi. Esme, Adil'i terk etmeyeceğine söz verirken Adil de hapse girmeyeceğini ve hayatını kaybetmeyeceğini dile getirdi. Ancak Şerif'in Furtuna ailesi üzerinde kurduğu baskı, olayların seyrini değiştirdi.

Taşacak Bu Deniz Adil öldü mü, Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu?

İso, abisi Owsruç ve Fadime'nin hayatını kurtarmak ile abisi olarak gördüğü Adil'i vurmak arasında bırakıldı. Şerif'in hazırladığı bu plan sonucunda İso'nun Adil'e ateş etmesi, bölümün en önemli gelişmelerinden biri oldu. Adil Koçari'nin vurulmasının ardından karakterin yaşayıp yaşamayacağı sorusu 40. bölüme taşındı.

Taşacak Bu Deniz Adil öldü mü, Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu?

ULAŞ TUNA ASTEPE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinin başrollerinden Ulaş Tuna Astepe'nin projedeki geleceği, Adil Koçari'nin vurulduğu sahnenin ardından araştırılmaya başlandı. Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacağına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Dizinin yeni bölümü 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayımlanacak. Adil'in hikayesinin nasıl ilerleyeceği yeni bölümde yaşanacak gelişmelerle daha net anlaşılacak.

Taşacak Bu Deniz Adil öldü mü, Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu?

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe, 5 Mayıs 1988 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğdu. Oyuncu, ilk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesinde yatılı olarak eğitim gördü. Lise yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Astepe, üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. Oyunculuk kariyerinin ilk dönemlerinde tiyatro sahnesinde çeşitli yapımlarda görev aldı.

Ulaş Tuna Astepe, televizyon kariyerinde ilk önemli rollerinden birini 2012 yılında yayımlanmaya başlayan Karadayı dizisinde üstlendi. Dizide Orhan karakterini canlandıran oyuncu, daha sonra Analar ve Anneler ile Rüya yapımlarında rol aldı. Astepe'nin geniş izleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağlayan projelerden biri ise 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Sen Anlat Karadeniz oldu. Dizide Tahir Kaleli karakterine hayat veren oyuncu, ardından Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Hayat Bugün ve İlk ve Son gibi yapımlarda yer aldı.

Taşacak Bu Deniz Adil öldü mü, Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu?

ULAŞ TUNA ASTEPE OYNADIĞI DİZİLER

Taşacak Bu Deniz 2025-günümüz

Çift Kişilik Oda 2025

Hayat Bugün 2022

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2021-2022

Sen Anlat Karadeniz 2018-2019

Rüya 2017

Analar ve Anneler 2015

Karadayı 2012-2015

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