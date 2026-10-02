Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi, 2 Ekim Cuma günü TRT 1 yayın akışını takip eden izleyicilerin gündeminde. Sezon finalinin ardından ekrana ara veren dizinin yeni bölümü ve yayın saati araştırılıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, 2. sezon ne zaman başlayacak?

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Taşacak Bu Deniz, yaz arasının ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı yapım, 31. bölümde yaptığı sezon finalinin ardından uzun süredir yeni sezonuyla gündemdeydi. 2 Ekim TRT 1 yayın akışının açıklanmasıyla birlikte dizinin dönüş takvimi de netleşti.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim 2026 Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın güncel yayın akışında dizi saat 20.00 kuşağında yer alıyor. Böylece sezon finalinin ardından verilen aranın ardından yeni sezonun ilk bölümü bu akşam ekrana gelecek.

Dizi, yeni sezonda geçtiğimiz sezonun finalinde yarım kalan hikayeyi sürdürecek. Timur Volkov'un kurduğu planın ardından Adil, Esme, Eleni ve Fadime'nin karşı karşıya kaldığı tehlikenin sonuçları yeni bölümde ortaya çıkacak. Aynı zamanda Şerif Furtuna'nın hapishaneden yürüttüğü planlar ekrana gelecek.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, 2. sezon ne zaman başlayacak? 2 Ekim TV yayın akışı

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu 2 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. Dizi, 32. bölümüyle saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak. Yapım, ilk sezonunu 31. bölümle tamamlamış ve sezon finalinin ardından ekranlara ara vermişti.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, 2. sezon ne zaman başlayacak? 2 Ekim TV yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM 2026

07.30 Kalk Gidelim (Tekrar)

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler (Tekrar)

14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Tekrar)

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

02.55 Seksenler (Tekrar)

03.55 Alparslan: Büyük Selçuklu (Tekrar)

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