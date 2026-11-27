Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanları ardından gözler Adil Koçari'ye çevrildi. Özellikle mezarlık sahnesi ve Esme'nin çığlıkları Adil'in ölmüş olabileceği sorularını gündeme getirdi. Peki, Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari öldü mü? Adil karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe diziden ayrıldı mı?

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Yayınlanan son bölümüyle hafızalara kazınan Taşacak Bu Deniz'de beklenen gün geldi. Taşacak Bu Deniz’in son bölümünde İso’nun kurşunuyla vurulan Adil, Esme’nin kollarına yığıldı. Adil’in akıbetinin 27 Kasım’da yayımlanacak 40. bölümde belli olması bekleniyor. İzleyiciler son bölümden bu yana "Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari öldü mü? Ulaş Tuna Astepe diziden ayrıldı mı?" sorularına cevap arıyor. İşte Taşacak Bu Deniz yeni bölümünde yaşanacaklar...

Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari öldü mü? Mezarlık sahnesi gündem oldu!

TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜM GELİŞMELERİ

Taşacak Bu Deniz dizisinin 40. bölümünde Adil’in vurulmasıyla iki ailenin mücadelesinde dengeler değişecek. Fadime’yi kurtarmak için harekete geçen İso, bir yandan da Adil’i vuran kurşunun vicdan azabıyla yüzleşecek. Esme ise yaşadığı büyük acıya rağmen Koçari’nin reisi olarak Şerif’in karşısına çıkacak.

SON SÖZLERİ "MAHŞERDE" OLDU

Cehennem Kanyonu’nda patlayan silahın ardından Adil, Esme’nin kollarına yığılır. Şerif’in Fadime’yi kaçırmasıyla olaylar daha da içinden çıkılmaz bir hâl alır. Adil’in Esme’den son isteği kardeşini kurtarması, son sözleri ise “Efulim… Mahşerde…” olur. Ancak Fadime’nin hayatı tehlikede olduğu için Adil’in hastaneye götürülmesi mümkün değildir. Eleni, babasını yaşatabilmek adına daha önce hiç yapmadığı zorlu bir ameliyatı üstlenir.

Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari öldü mü? Mezarlık sahnesi gündem oldu!

İSO'NUN ZOR SINAVI

Adil’i ölümün eşiğine getiren kurşunu sıkan İso, yaşananların ardından ağır bir vicdan azabıyla mücadele fiyat. Bir yandan Adil’in durumuyla yüzleşirken diğer yandan Şerif’in kaçırdığı Fadime’yi bulmak için harekete geçer. İso ile Fadime’nin aşkı, Şerif’in acımasızlığı karşısında en zor sınavlarından birini verir.

ESME'NİN MÜCADELESİ

Adil’in yokluğunda büyük bir acıyla mücadele eden Esme, kızından aldığı güçle ayakta kalmaya çalışır. Koçari’nin reisi olarak Şerif’in karşısına dikilen Esme’yi bu kez çok daha zorlu bir mücadele bekler. Şerif’in öne sürdüğü şartlar, Esme’nin mücadelesini ağırlaştırırken onun en büyük korkusu Adil’in kendisine verdiği sözdür.

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