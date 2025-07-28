TBMM Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda hangi partiden, kaç vekil yer alacak? İsimler belli oluyor

TBMM, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle 51 üyeli bir komisyon kuruyor. Siyasi partilerden 31 Temmuz 2025’e kadar üye isimlerini bildirmeleri istendi. MHP ve DEM Parti’nin üyeleri belli olurken İYİ Parti komisyona katılmayacağını açıkladı. TBMM Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda yer alacak partiler, vekil sayıları ve isim listesi merak ediliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye Komisyonu" için partilerden 51 milletvekilinin isimlerini talep etti. Komisyon, ağustos başında çalışmalarına başlayarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkı sağlamayı ve terörden arınmış bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

TBMM TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU'NDA HANGİ PARTİLER YER ALACAK?

TBMM’de kurulacak “Terörsüz Türkiye” komisyonuna, mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi ile grubu olmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokrat Parti (DP) davet edildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU KAÇ VEKİLDEN OLUŞUYOR?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un partilere gönderdiği yazıya göre, “Terörsüz Türkiye” komisyonu toplam 51 milletvekilinden oluşacak. Ancak İYİ Parti’nin katılmama kararı sonrası bu sayı 47’ye düşebilir.

Üye dağılımı partilerin mecliste sahip oldukları sandalye sayısına göre belirlendi.

AK Parti: 21

CHP: 10

DEM Parti: 4

MHP: 4

Yeni Yol Grubu: 3 (Gelecek, Deva, Saadet)

İYİ Parti: 3

HÜDA PAR, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokrat Parti’den 1'er vekil

TBMM TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONUNA KATILAN VEKİLLERİN İSİMLERİ

MHP, komisyona katılacak 4 üyesini açıkladı:

Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız,

Sakarya Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Muhammet Levent Bülbül,

Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyon Üyesi Halil Öztürk,

Tokat Milletvekili ve Adalet Komisyon Üyesi Yücel Bulut.

DEM Parti'den komisyona katılacak 4 üye şu şekilde:

Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit,

Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş,

Antalya Milletvekili Saruhan Oluç,

İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek.

CHP ve AK Parti henüz komisyonda yer alacak isimleri açıklamadı.

HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP’nin de isim bildirme süreci devam ediyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU'NUN AMACI

“Terörsüz Türkiye” komisyonu, PKK’nın silah bırakma sürecini desteklemek, toplumsal barış ve demokratikleşme için yasal düzenlemeler önermek ve terörün sosyo-ekonomik etkilerini araştırmak amacıyla kuruluyor.

Numan Kurtulmuş, komisyonun kısa sürede etkili sonuçlar alacağını ve çalışmalara ağustos ayının başlanacağını belirtti.