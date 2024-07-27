TBMM'de kabul edilen Somali Tezkeresine göre Türk askeri 2 yıl görev yapacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son zamanlarda gündemde olan Somali Tezkeresine TBMM'de kabul edilmesinin ardından Somali Tezkeresine nedir, maddelerinin içerisinde neler var merak edilirken bugün TBMM'de görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesinin ardından Somali Tezkeresine gündemde yerini alırken Türk askeri kaç yıl görev yapacak merak edildi.
SOMALİ TEZKERESİ NEDİR?
TSK'nın Somali'de 2 sene boyunca görevlendirilmesiyle ilgili olan tezkere, TBMM'de kabul edildi.
Türk askerimizin Somali'de teröre karşı güvenlik sağlaması devam ederken tezkere oylamasında CHP ve DEM Parti hayır oyu kullandı.
Deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, her türlü kaçakçılık gibi tehditlere karşı güvenlik sağlayacak olan Türk askerinin desteği 2 yıl daha sürecek.
Tezkerede yer alan ifadelerin bir kısmı şöyle oldu:
Kaynak: Türkiye Gazetesi