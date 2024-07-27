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TBMM'de kabul edilen Somali Tezkeresine göre Türk askeri 2 yıl görev yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TBMM&#039;de kabul edilen Somali Tezkeresine göre Türk askeri 2 yıl görev yapacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda gündemde olan Somali Tezkeresine TBMM'de kabul edilmesinin ardından Somali Tezkeresine nedir, maddelerinin içerisinde neler var merak edilirken bugün TBMM'de görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesinin ardından Somali Tezkeresine gündemde yerini alırken Türk askeri kaç yıl görev yapacak merak edildi.

SOMALİ TEZKERESİ NEDİR?

TSK'nın Somali'de 2 sene boyunca görevlendirilmesiyle ilgili olan tezkere, TBMM'de kabul edildi.

Türk askerimizin Somali'de teröre karşı güvenlik sağlaması devam ederken tezkere oylamasında CHP ve DEM Parti hayır oyu kullandı.

Deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, her türlü kaçakçılık gibi tehditlere karşı güvenlik sağlayacak olan Türk askerinin desteği 2 yıl daha sürecek.

TBMM'de kabul edilen Somali Tezkeresine göre Türk askeri 2 yıl görev yapacak - 1. Resim

Tezkerede yer alan ifadelerin bir kısmı şöyle oldu:

Somali'nin terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, her türlü kaçakçılık ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek verilmesi amacıyla Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından müştereken belirlenecek bölgelerinde ve münhasıran tespit edilecek kurallarla görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 2 yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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