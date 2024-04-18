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TCG Anadolu'ya benzetilen İspanya Hücum Gemisi helikopterleriyle İstanbul Sarayburnu limanında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya Donanması'na ait 231 metre uzunluğundaki amfibi hücum gemisinin İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirlemesinin ardından İspanya hücum gemisi neden İstanbul'da konusu gündeme geldi.

İspanya hücum gemisi neden İstanbul'da, nereye demir attı sorularının cevapları araştırılıyor. 

İspanya Donanması'nda görev yapan 231 metre uzunluğunda, 27 bin groston ağırlığındaki Juan Carlos I (L 61) çok amaçlı amfibi hücum gemisi İstanbul'a geldi.TCG Anadolu'ya benzetilen İspanya Hücum Gemisi helikopterleriyle İstanbul Sarayburnu limanında - 1. Resim

Çanakkale boğazından giriş yaparak 15 Nisan 2024 tarihinde İstanbul'a ulaşan gemi Sarayburnu Limanı'na demirledi. 

Kıyı emniyetine bağlu römorkörlerin eşliğinde demirleyen gemi Türk Deniz Kuvvetlerine ait TGC Anadolu gemisine benzetiliyor. TCG Anadolu'ya benzetilen İspanya Hücum Gemisi helikopterleriyle İstanbul Sarayburnu limanında - 2. Resim

202 metre uzunluğunda uçuş güvertesine sahip gemi, orta ölçekli helikopterler için 8 iniş noktası, ağır helikopterler için 4 iniş noktasına sahip.

Gemi güvertesinde savaş uçakları ve helikopterlerin olduğu gemiye ait görüntülerde ortaya çıktı. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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