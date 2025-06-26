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TDK'de hangi şekilde bir atasözü yer almaz?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TDK&#039;de hangi şekilde bir atasözü yer almaz?
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Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümüyle ATV'de ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde TDK'de hangi şekilde bir atasözü yer almaz sorusunun cevabı araştırılıyor. Sen Usta Ben Usta Balıkları Kim Tuta atasözü olup olmadığı araştırılıyor.

ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda Oktay Kaynarca sunuculuğunda ekrana geliyor. Yarışmada TDK'de hangi şekilde bir atasözü yer almaz? sorusu soruldu. Cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. 

TDK'DE HANGİ ŞEKİLDE BİR ATASÖZÜ YER ALMAZ?

26 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster programında TDK'de hangi şekilde bir atasözü yer almaz? sorusu soruldu. Şıklarda çeşitli atasözlerine yer verilirken yarışmacı atasözü olmayan şıkkı arıyor.

A) Sen zot ben zot, ata kim vere ot

B) Sen dede ben dede, bu ati kim tımar ede

C) Sen usta ben usta, balıkları kim tuta

D) Sen ağa ben ağa, koyunları kim sağa

Cevap C şıkkıdır.

TDK'de hangi şekilde bir atasözü yer almaz? - 1. Resim

SEN USTA BEN USTA BALIKLARI KİM TUTA ATASÖZÜ MÜ?

TDK'de "Sen Usta Ben Usta Balıkları Kim Tuta" şeklinde bir ataasözü yer almıyor. 

Bunun dışında şıklarda yer alan Sen zot ben zot, ata kim vere ot, Sen dede ben dede, bu ati kim tımar ede ve Sen ağa ben ağa, koyunları kim sağa sözleri atasözüdür. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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