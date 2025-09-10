Tekirdağ su kesintisi 10 Eylül: Çorlu, Malkara ve Şarköy’de sular ne zaman gelecek?
Tekirdağ’da yaşayan vatandaşları 10 Eylül Çarşamba günü kapsamlı su kesintileri bekliyor. TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi), kent genelinde planlı bakım, onarım ve arıza çalışmaları nedeniyle birçok mahallede suyun belirli saatlerde verilemeyeceğini duyurdu. Çorlu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde farklı nedenlerden kaynaklanan kesintiler gün boyu etkili olacak. Çorlu, Malkara ve Şarköy’de sular ne zaman gelecek TESKİ tarafından açıklandı.
Tekirdağ’da 10 Eylül günü Çorlu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde farklı nedenlerle su kesintileri yaşanacak. TESKİ tarafından yapılan açıklamaya göre bazı mahallelerde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle gün boyu sular akmayacak. Tekirdağ’da sular ne zaman gelecek, hangi mahalleler kesintiden etkilenecek?
TEKİRDAĞ SU KESİNTİSİ 10 EYLÜL
Tekirdağ’da 10 Eylül Çarşamba günü bazı ilçelerde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanacak. TESKİ’nin duyurusuna göre Çorlu, Malkara ve Şarköy’de farklı saatlerde yapılacak çalışmalar nedeniyle vatandaşlar gün boyunca kesintilerden etkilenecek.
ÇORLU SU KESİNTİSİ
Çorlu’da içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelere su verilemeyecek. Reşadiye, Şeyhsinan, Muhittin, Hıdırağa ve Kemalettin mahallelerinde saat 15.00’te başlayacak kesintinin 17.00’de sona ermesi bekleniyor.
MALKARA VE ŞARKÖY’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Malkara’da ana şebekede meydana gelen arıza nedeniyle Cami Atik, Yeni, Gazibey, Gönence, Hacıevhat ve İshakça mahallelerinde su kesintisi uygulanıyor. Sabah 08.00’de başlayan çalışma, 16.00’ya kadar devam edecek.
Şarköy’de ise içme suyu depolarında temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri nedeniyle kesinti yapılacak. Uçmakdere, Gaziköy, Güzelköy, Çınarlı ve Kirazlı mahallelerinde saat 10.00’da başlayan kesinti, akşam 17.00’de sona erecek.
TESKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA
TESKİ Tekirdağ genelinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintilerini resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. Vatandaşlar yaşadıkları bölgede devam eden ya da planlanan su kesintilerini TESKİ’nin “Su Kesintisi Sorgulama” ekranı üzerinden öğrenebilir.