TEKNOFEST İstanbul ne zaman? İstanbul takvimi belli oldu!

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in İstanbul takvimi netleşti. Festivalin bu yıl 17 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda başlayacağı duyuruldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Beklenen haber geldi! TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda! Sıra sizde” ifadelerine yer verildi.

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN?

TEKNOFEST İstanbul takvimi açıklandı. TEKNOFEST sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda festivalin bu yıl 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda başlayacağı duyuruldu.

TEKNOFEST BU YIL NEREDE DÜZENLENECEK?

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek.Teknoloji ve yenilik meraklılarını bir araya getiren festivalde daha önceki yıllarda bulunmayan Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması gibi kategoriler ilk kez başvuruya açıldı.

TEKNOFEST HANGİ SAATLER ARASINDA AÇIK?

Teknolojiyle buluşturan festival olarak bilinen Teknofest, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.